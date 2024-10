V finalu za najlepšo tudi 80-letna babica (FOTO)

Babica treh Choi Soon-hwa si ni nikoli mislila, da bi lahko zastopala svojo državo na tekmovanju najlepših žensk na svetu, po zaslugi novih pravil tekmovanja za miss Universe pa ji lahko zdaj uspe prav to. Če ji bo, bo z 81 leti, kolikor jih bo dopolnila naslednji mesec, gotovo najstarejša kandidatka za krono najlepše v vesolju.

Zdaj, ko so odpravili omejitve, sem si rekla, zakaj pa ne bi poskusila.

Južnokorejski organizatorji tekmovanja so starostna pravila, ki so prej velevala, da lahko tekmujejo le dekleta med 18. in 28. letom, spremenili zaradi pritiskov javnosti, da bi morali biti bolj vključujoči. Poleg tega so razveljavili pravilo, v skladu s katerim na tekmovanju niso smele sodelovati nosečnice, ženske z otroki in ženske, ki so bile kdaj poročene. Po novem udeležbo omogočajo vsem ženskam, Choi pa se je za sodelovanje odločila, ker želi pokazati, da je mogoče zdravje in vitalnost ohranjati tudi v zlatih letih življenja.

»Zdaj, ko so odpravili omejitve, sem si rekla, zakaj pa ne bi poskusila. Ne glede na to, ali mi bo uspelo ali ne, sem bila odločena, da bom izkoristila priložnost in poskusila,« pravi najstarejša kandidatka za miss Universe do sedaj. »Biti lep je pomembno, vendar je treba imeti tudi glavo na pravem mestu in spoštovati druge,« pravi Choi, ki v lepotnih vodah ni novinka, saj že nekaj časa dela kot model ter nastopa v reklamah. Kariero v modnih vodah je začela pri 72 letih, ko jo je eden njenih pacientov, do takrat je namreč delala kot medicinska sestra, spodbudil, naj se preizkusi na tem področju.