Nova miss Universe bo dvignila temperaturo: Očarala je vse s svojo postavo (FOTO)

Okronana je bila nova miss Universe 2024. Danka Victoria Kjær Theilvig je tako postala nova najlepša ženska na svetu. 21-letnica se je s tem zapisala v zgodovino svoje države kot prva miss Universe iz Danske. V finalu tekmovanja je pet tekmovalk odgovarjalo na vprašanja o različnih temah, vključno z vodstvom in odpornostjo. Na vprašanje, kaj bi sporočila tistim, ki gledajo, je Victoria povedala gledalcem po vsem svetu: »Nadaljujte boj ... ne glede na to, od kod prihajate.«

Kdo je Victoria Kjær Theilvig?

Rojena leta 2004 v Søborgu v regiji Gribskov na območju glavnega mesta Danske je Victoria odraščala v mirnem predmestju Københavna. Kasneje se je preselila v središče mesta, da bi nadaljevala izobraževanje in kariero.

Obiskovala je gimnazijo, nato pa diplomirala iz poslovanja in marketinga. Njen podjetniški duh ji je omogočil prodor v industrijo nakita, kjer se je specializirala za prodajo diamantov. Lepa Victoria, ki svoje zasebno življenje ohranja stran od oči javnosti, načrtuje postati odvetnica. Je strastna zagovornica zaščite živali in duševnega zdravja. Na instagramu ima več kot 262 tisoč sledilcev.

Ljubezen do umetnosti je igrala pomembno vlogo v njenem razvoju. Kot profesionalna plesalka na evropskem in svetovnem prvenstvu ter učiteljica plesa je z zgledom navdihovala druge. »Ples je bil vedno moj pobeg, moj način izražanja in povezovanja z drugimi,« je povedala v intervjuju po tekmovanju.

Pot do krone

Victorijina pot do krone se je začela leta 2021, ko je sodelovala na izboru za miss Danske. Takrat je osvojila naslov druge spremljevalke. Leto kasneje je postala miss Grand Denmark in svojo državo zastopala na mednarodnem tekmovanju v Indoneziji, kjer se je uvrstila med top 20.

Septembra 2024 je bila okronana za miss Universe Danske 2024. Tekmovanje za miss Universe 2024, ki je potekalo v glavnem mestu Mehike, je bilo zanjo uresničitev sanj. Od predhodnih krogov do finalnega večera je nenehno navduševala sodnike s svojo gracioznostjo, inteligenco in aktivizmom.

Na vprašanje, katera je najpomembnejša lastnost, ki jo mora imeti miss Universe, je odgovorila: »Miss Universe mora biti simbol empatije in akcije. Mora poslušati izzive sveta in uporabljati svojo platformo za ustvarjanje konkretnih sprememb. To pomeni zagovarjanje tistih, ki nimajo glasu, bodisi živali bodisi ljudi, ki potrebujejo zaščitnika.«

»Sanjajte na veliko in nikoli ne podcenjujte moči prijaznosti«

Victorijina vladavina kot miss Universe bo osredotočena na njeno strast do zaščite živali. Opozoriti želi na vprašanja, kot so ohranjanje divjih živali, humano ravnanje z živalmi in pomen trajnostnih praks v industrijah, ki vplivajo na živalska življenjska okolja.

Njeno sporočilo svetu je jasno: »Sanjajte na veliko, ostanite zvesti svojim vrednotam in nikoli ne podcenjujte moči prijaznosti. Skupaj lahko naredimo svet boljši.«