Nogometna legenda odprla dušo: Moj oče je umrl zaradi korone, potem pa sem izvedel, da me žena vara. In to z večimi

Slavni nekdanji italijanski reprezentant Francesco Totti je razkril nekaj srh parajočih podrobnosti iz svojega zasebnega življenja. Svetovni prvak z Italijo iz leta 2006, ki je celotno kariero preživel v Romi, je bil 17 let poročen z italijansko igralko in manekenko Ilary Blasi. Zdaj je razkril, kako je prišlo do ločitve in kakšni so bili razlogi zanjo.

»Zaradi koronavirusa sem izgubil očeta, žene pa ni bilo z menoj. Pregledal sem njen mobilni telefon, česar do takrat sicer nisem počel, in našel sporočila. Nisem mogel več spati, nič ni bilo, kot je bilo, « je priznal Italijan. Z bivšo ženo ima tri otroke, Chanel, Cristiana in Isabel. Medtem je Blasi začela hoditi z nemškim poslovnežem Bastianom Mullerjem.

»Moje žene, ko sem jo najbolj potreboval, je ni bilo zraven. Do mene so prišle govorice, 'Poslušaj, Ilary ima drugega'. V resnici jih je imela več kot enega. Nikoli nisva naredila tega drug drugemu v 20 letih in potem so začeli prejemati opozorila od različnih ljudi, ki jim zaupam. Enkrat sem pogledal na njen mobilni telefon in videl sporočilo od posrednika med Ilaro in tretjo osebo. Pisalo je 'Se vidiva v hotelu,'« je pojasnil Toti. Po ločitvi se je spustil v ljubezensko razmerje z Noemi Bocchi in pojasnil, da svoje bivše žene nikoli ni prevaral.

»Veliko je bilo govoric, da sva se varala, a nisva. Zdaj ti bom to dokazal. Dejstvo je, da sem padel v depresijo ... Pretvarjal sem se, da je vse v redu, ampak to nisem bil jaz. Rešil sem se zahvaljujoč Noemi.« Toti je eden najboljših italijanskih nogometašev vseh časov. Z azzurri je leta 2006 postal svetovni prvak, celotno kariero od leta 1993 do 2017 pa je preživel v Romi, s katero je bil tudi prvak serie A.