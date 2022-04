Nogavico imel prek penisa, ona recitirala njegovemu mednožju

Življenji Sandre Bullock in Channinga Tatuma sta v teh dneh precej prepleteni. Hollywoodskih zvezdnikov namreč ne povezujeta le strast do filma in prijateljstvo, spoprijateljili so se tudi njuni otroci, povrhu pa sta zdaj tudi prvič skupaj stopila pred kamere, kjer pri snemanju filma The Lost City (Izgubljeno mesto) ni manjkalo smeha.

»Noro smešen je,« je dejala Sandra Bullock, zato pri določenih kadrih nikakor ni mogla obdržati resnega obraza in so morali delčke s Tatumom celo izrezati. Toda če se danes zabavata, je njuno prvo pravo srečanje, ki se ga spominjata oba, povezano s travmo, zato sta ga oba potlačila globoko med neželene spomine. V svojo pisarno ju je namreč poklicala ravnateljica vrtca, ki sta ga pred kakšnimi tremi leti obiskovali igralčeva hči Everly in igralkina Leila. »To sem izbrisal iz spomina,« pravi Channing, Sandra pa, da ji je ta incident pustil skoraj posttravmatsko stresno motnjo.

V vrtec sta namreč morala priti na zagovor, ker sta se njuni deklici stepli, menda sta s pestmi in lasanjem poskušali dokazati nadvlado nad drugo. »Oba sva molila, da je bila druga deklica tista, ki je vse začela. In vsak zase upala, da jo je najin otrok odnesel bolje,« je v neželene spomine zavila Sandra. »Dokazovali sta, katera je glavna v skupini.«

Med snemanjem sta se noro zabavala. FOTO: Kimberley French

Njuno prvo srečanje je povezano z dramo v vrtcu, ki je ne bi želeli doživeti nobeni starši. Zato je vse, kar sta zvezdnika doživela skupaj pozneje, v primerjavi s tem mala malica. Tudi to, da je morala Sandra, četudi zaradi najnovejšega filma, dolge minute buljiti v izklesano zadnjico in nato tudi moško bogastvo postavnega Channinga. Od blizu!

Buljila v stegno

V pustolovski komediji, ki prihaja v kina, se je oskarjevka prelevila v nezadovoljno pisateljico romanc Loretto, Channing pa je tisti maneken Alan, ki krasi naslovnice njenih pogrošnih romančkov. Ko jo med knjižno turnejo ugrabi ekscentrični milijarder, prepričan, da je izgubljeno mesto, ki ga opisuje v knjigi, resnično, jo Alan sklene rešiti, zaradi česar se znajdeta izgubljena v džungli.

A na prvi pogled morda romantična džungla skriva tudi malo morje nevarnosti in neprijetnosti, med temi tudi krvoželjne pijavke, ki se Channingu prisesajo na hrbet. Nato pa jih mora Sandra odstraniti in ga pregledati, da se krvoločne živalce ne bi prisesale še kam drugam. »Bil sem gol kot dojenček, na zadnjico pa so mi prilepili gumijaste pijavke. Že drugi dan snemanja, ko praktično nikogar še nisem poznal!« Igralcu ni bilo nič kaj prijetno, edino, kar ga je malo ščitilo pred popolno razgaljenostjo, je bila nogavica prek njegovega uda.

Začela je pri hrbtu. Nato natančno pregledala Channingovo zadnjico. Na koncu pa se iz oči v oči znašla še z njegovim moškim bogastvom. Pregledati je bilo pač treba vse!

Film prihaja v naše kinematografe že jutri.

»Kar nekaj časa sem morala preživeti tam spodaj. Morala sem se prepričati, da ni nikjer nobenih pijavk več.« In medtem ko priznava, da je opazila, da je njen soigralec po vsem telesu lepo negovan, obenem zatrjuje, da njegovemu najbolj intimnemu predelu ni posvetila dodatnega pogleda. Nasprotno, »osredotočila sem se na njegovo levo stegno, na notranjost. Če bi buljila naravnost v njegovega oneta, filma še zdaj ne bi končali. Med pregledovanjem sem namreč morala ogromno povedati, imela sem dvostranski monolog – in če bi gledala direktno v penis, pač ne bi ničesar opravila.«