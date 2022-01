Slavni žirant Talentov se bo poročil

V poroko ni verjel, sploh v sferah šovbiznisa je bila za Simona Cowella sklenitev zakonske zveze zgolj bližnjica do izgube polovice premoženja.

»Grda resnica je, sploh v mojem poslu, da se poročiš in v letu ali dveh ostaneš brez vsega. Tvoji bančni računi so izžeti! Poroka se preprosto ne obnese,« je bil trdno prepričan, zaradi česar je z Lauren Silverman, s katero sta pred sedmimi leti pozdravila prvorojenca Erica, zadovoljno živel na koruzi. Zgoditi se je morala pandemija, da je glasbeni mogul spremenil svoje nazore in naredil to, o čemer je bil prepričan, da ne bo nikoli. Žensko svojega življenja je zasnubil in iz matere svojega edinca sklenil narediti pošteno žensko.

Bil je zagrizen samec. FOTO: Instagram S. C.

»Noro srečna sta. Skupaj sta že zelo dolgo, drug drugega obožujeta, zato snubitev njunih najbližjih prijateljev niti ni tako zelo presenetila,« je dejal vir. A če ti niso zazijali od šoka, je to storila Lauren, ki ni mogla verjeti, da je njen srčni izbranec padel na eno koleno in je naposled pripravljen na sprehod do oltarja.

Snubitev vpričo otrok

Cowell in Lauren sta se sicer spoznala pred 18 leti, a je bila temnolaska tedaj še poročena z zvezdnikovim prijateljem Andrewom Silvermanom. Ko je med zakoncema začelo škripati, je bil Simon tisti, v katerem je Lauren našla ramo utehe, prijateljstvo pa je sčasoma preraslo v ljubezen, ki sta jo uradno priznala leta 2013, ko je pod njenim srcem začelo tudi rasti seme njune ljubezni. Drugo pa je zgodovina.

Postali so družina, poprej precej radoživi Simon, ki mu monogamija ni bila najbližje, pa se je spremenil v zvestega partnerja in predanega očka. A ne tudi v moža, o tem ni želel niti slišati, čeprav je na skoraj vsakem koraku opeval globino svojih čustev do Lauren. »Zadnjih nekaj let si moja skala, prenašaš vse, kar prenašam tudi sam,« ji je zaljubljeno zažgolel pred štirimi leti, ko je na pločniku slavnih zasijala njegova zvezda. Med zdravstveno krizo, ki nas že dve leti drži v šahu, pa se je to njegovo oboževanje še poglobilo. Vsakršen morebiten dvom, da ju zna v prihodnje kaj spodnesti, se je razblinil.

Obožuje družinsko življenje, ki so si ga ustvarili. FOTO: Rol-perez/x17online.com

»Covid je bil resnično ogromen preizkus za razmerja. Kot vsi sva bila tudi midva dolgo v karantenskem zaprtju, in v tem času spoznaš, ali tudi v resnici uživaš v družbi drugega. In midva sva. Romantika med nama je še vedno še kako živa.« To spoznanje pa ga je spodbodlo, da je že tradicionalne družinske božične praznike na Barbadosu spremenil v zaročno potovanje.

Iz leta v leto se v božičnem času vrača na Barbados, kjer je tudi prvič uzrl Lauren. Zato je bila že tako romantična kulisa tropskega otoka kot nalašč za njegovo največjo ljubezensko gesto. Kot na vsak božični večer je tudi tokrat z Lauren odšel na večerni sprehod po plaži, tedaj pa se je tej zazdelo, da je vstopila v vzporedno resničnost. Prav tam, v toplo mivko, je namreč padel na koleno in jo prosil, naj bo njegova, te najpomembnejše besede je izrekel vpričo svojega posvojenca, njunega Erica, in Laureninega sina iz prvega zakona Adama.

Snubitve nikakor in nikoli ni pričakovala, zato je ob njej od sreče in v šoku zajokala.

»Osupla je bila. Tega nikoli v milijon letih ni pričakovala. Planila je v jok, to je bil jok sreče, in brez oklevanja privolila,« je povedal vir in nadaljeval, da sta zaročenca od zaprtja še bolj zaljubljena kot kdaj prej. »Pomembno mu je bilo, da sta priča dogodku tudi otroka, saj ima oba neznansko rad. Obožuje, kakšna družina so postali. Lauren mu je v vseh teh letih vselej stala ob strani, izjemen par sta. In čeprav je mislil, da poroka ni zanj, si je priznal, da je Lauren ženska njegovih sanj in da zanj ne bo nobene druge več. Spoznal je, da ji preprosto mora natakniti prstan.«