Dodaten udarec za hudo bolno igalko: da jo mož vara, je spoznala tik pred težko operacijo

Zvezdnica serije Beverly Hills 90210 se je z diagnozo raka dojke soočila leta 2015, junija letos je izvedela, da se je bolezen razširila na možgane.

Kot da to zanjo ne bi bilo dovolj udarcev, je tik pred operacijo možganov spoznala še, da jo je tedanji soprog varal, o čemer je 52-letna Shannen Doherty pripovedovala v premierni epizodi svojega podkasta Naj bo jasno (Let's Be Clear).

»Počutila sem se izdano. Na operacijo sem šla zgodaj zjutraj, tik po tem, ko sem dojela, da je moj zakon končan, saj me je mož dve leti varal,« je pripovedovala igralka.

V zakonu z režiserjem Kurtom Iswarienkom je bila 14 let, letos je par objavil, da se razhaja.

»Izdaja je bila ogromna. Na koncu dneva sem se počutila neverjetno neljubljeno s strani nekoga, s katerim sem bila 14 let in ga ljubila z vsem svojim srcem,« je dodala.

Tako se je ob zdravljenju morala ukvarjati še z ločitvijo. Ob igralki so bili družina in prijatelji, operacija je bila uspešna, sledila so obsevanja. Je pa bilo, kot je zaupala, izjemno težko hkrati boriti se z boleznijo in preživljati ločitev.

»Vse se je dogajalo medtem, ko sem skušala dojemati, ali je res, da se, prekleto, ločujem,« je izjavila zvezdnica in priznala, da se je soočila z ljubico moža:

»Bila sem razburjena, na steroidih in na drugih zdravilih. Iskreno, še vedno je težko, a sprejela sem odločitev in se ločila od osebe, na katero me veže veliko spominov.

Pa vendar: če z nekom delite 14 let, si ne zaslužite vsaj absolutne resnice?«

A ne samo, da jo je nezvestoba moža potrla, zaradi celotnega dogajanja je bila tudi v zadregi:

»Nerodno mi je bilo. Groza me je bilo misli, da nisem sposobna ohraniti zveze. Trije moji zakoni so propadli, a kljub temu še verjamem v ljubezen.«

Doherty je bila med letoma 1993 in 1994 poročena z Ashleyem Hamiltonom in od 2002 do 2003 z Rickom Salamonom.

»Ne verjamem, da bom ostala samska,« ostaja optimistična. »Moram se imeti rada, moram sprejeti preteklost, preden grem naprej.

Sem pa prepričana, da bom nekoga spoznala. Upam, da kmalu.«