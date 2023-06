Zvezdnica Beverly Hillsa razkrila, da se ji je rak razširil v možgane

Igralka Shannen Doherty, najbolj znana po vlogi Brende v kultni seriji Beverly Hills 90210, je oboževalce obvestila, da se ji je rak razširil na možgane. Doherty je tudi delila videoposnetek iz bolnišnice.

Januarja so našli metastaze v možganih

»5. januarja je računalniška tomografija pokazala metastaze v mojih možganih. Včerajšnji videoposnetek prikazuje postopek prilagajanja maske, ki jo nosite med obsevanjem možganov. 12. januarja je bil prvi krog obsevanja,« je zapisala v opisu svojega videa.

»Moj strah je očiten. Sem izjemno klavstrofobična in vsega se mi dogaja v življenju. Srečna sem, ker imam odlične zdravnike, kot je dr. Amin Mirahdi, in izjemne tehnike. Toda ta strah... nemir... čas vsega ... Tako lahko izgleda rak.«

Ob raku še ločitev

Igralki so leta 2015 odkrili raka na dojki. Leto kasneje je rekla, da se je bolezen razširila na njene bezgavke. Maja 2016 je prestala mastektomijo. Leto kasneje se je bolezen umirila, a že leta 2019 je Shannen ugotovila, da se ji je rak vrnil, razširil in je v četrti fazi. V začetku tega leta so mediji poročali, da se Dohertyjeva ločuje od moža Kurta Iswarienka, s katerim se je poročila oktobra 2011.

Njena predstavnica Leslie Sloane je nato za USA Today potrdila ločitev. »Ločitev je zadnja stvar, ki si jo je Shannen želela. Na žalost se ji je zdelo, da nima druge možnosti. Lahko se obrnete na Kurtovo agentko Collier Grimm, saj je intimno vpletena,« je na kratko povedala in nakazala, da je razlog za ločitev druga ženska.