Neverjetna ljubezenska zgodba težko bolne pevke

Celine Dion zdravje ne prizanaša. Lanskega leta je razkrila, da jo je prizadela redka bolezen, sindrom otrdelosti (stiff person syndrome) zaradi katere ima pevka močne krče in ne more nadzorovati svojih mišic.

Njena sestra Claudette Dion je pred nekaj dnevi sporočila, da se je stanje pevke v letu, ki se izteka, močno poslabšalo. Nevrološka bolezen je neozdravljiva, Celin je vse sile uperila v to, da bi njeno napredovanje upočasnila, očitno je bil trud zaman, kljub skrb vzbujajočemu stanju pa družina ostaja optimistična:

»Naše sanje so njena vrnitev na oder. Kako, tega še ne vemo,« je dejala sestra pevke in dodala: »Srce mi joče, ko jo gledam. Vedno je bila disciplinirana, na vse je pazila, marljivo delala in ni si zaslužila takšne usode.«

Celine Dion, kanadska pevka, se je sicer v srca mnogih zapisala s številnimi nepozabnimi uspešnicami pa tudi z nenavadno ljubezensko zgodbo.

Kasnejšega moža Reneja Angelilija je spoznala, ko ji je bilo 12 let in jo je potem, ko je slišal njen demo posnetek, povabil na avdicijo v Quebeck.

Prevzel je nadzor nad njeno kariero, jo skupaj z mamo popeljal na turnejo po Kanadi, Japonskem in Evropi ter leta 1981 financiral njen prvi album tako, da je vzel hipoteko na hišo. On je bil takrat star 38 let in je bil poročen.

»Dobro se spomnim dne, ko sem spoznala Reneja. Njegova pisarna je bila mračna, on je deloval strogo. Bil je res prijazen, vendar se ni smejal. Rekel mi je, da je slišal moj demo posnetek in da imam čudovit glas.

Prosil me je, naj mu nekaj zapojem. Polna samozavesti sem zapela. Predstavljala sem si, da pojem pred občinstvom in iz oči so mi pritekle solze,« pevkine spomine povzema Hello magazine.

Čeprav je bil Rene od nje starejši 26 let, ji je bil všeč.

»Mame in sestre to ni presenečalo. Imel je krasne oči, bil je eleganten, skrivnosten, eksotičen, tihi zapeljivec, poln samozavesti. Njegovi starši so bili iz Sirije, govoril je več jezikov, bil je kot princ v izgnanstvu,« je pripovedovala.

Da simpatija ni bila samo neizpolnjena želja, je poskrbel on, ko jo je leta 1988 po nekem koncertu poljubil. Celine je takrat štela 20 let:

»Nikoli ne bom pozabila tistega večera. Vse okoli mene se je zavrtelo, sestavljenka se je sestavila in zavedala sem se, da želim z njim preživeti preostanek življenja,« je kasneje pripovedovala za People.

Čeprav je bil Rene uspešen glasbeni manager in zaslužen za uspeh mnogih kanadskih zvezd, njegovo zasebno življenje ni blestelo.

Prvič se je leta 1966 poročil z Denyse Duquette in v zakonu dobil sina Patricka, Celininega vrstnika. Leta 1972 se je par ločil, dve leti kasneje se je on poročil z Anne Renee. Rodila sta se jima sin Jean Pierre in hčerka Anne Marie. Par se je razšel leta 1979 in se leta 1985 ločil.

Skrita ljubezen

Potem ko sta si pevka in njen zastopnik izpovedala medsebojno ljubezen, sta se naklonjenost odločila skrivati pred javnostjo, da ne bi škodovala njeni karieri.

Na novinarska vprašanja o ljubezni je pevka odgovarjala, da zanjo nima časa, je pa vse prišlo na dan v začetku devetdesetih, ko je on doživel možgansko kap.

Pevka se je ustrašila, da ga bo izgubila, in ko jo je na tiskovni konferenci novinar povprašal, kako je Rene, ki ji je kot drugi oče, je odgovorila: »Imam enega očeta, ime mu je Adhemar Dion in rad me ima, kot imam jaz rada njega.

Rene ni moj oče, je moški, za katerega mi bije srce, je moški mojega življenja.«

Zadeve so se od tu naprej razvijale hitro, leta 1994 je par na razkošni poroki v Montrealu izmenjal zaobljube. Pevki so mnogi očitali razsipnost, ona pa je na očitke odgovorila, da je veliko dosegla s pomočjo družine, Reneja in občinstva in da javna poroka ni promocija, temveč zahvala vsem, ki so jo podpirali na njeni poti.

Kariera se je vzpenjala z albumom Falling into You si je prislužila dva grammyja, leta 1996 je pela na otvoritvi poletnih olimpijskih iger v Atlanti, naslednji dve leti sta bili še bolj plodni, tudi po zaslugi naslovne pesmi za film Titanic.

Zanimivo je, da sprva ni hotela peti te pesmi, a jo je mož prepričal, naj vendarle sprejme izziv. Ko jo je leta 1998 pela na podelitvi oskarjev, je nosila repliko najbolj znanega temno modrega diamanta na svetu, katerega vrednost je ocenjena na 240 milijonov evrov.

A prav v tistem obdobju so se začele težave: njenemu možu je bil diagnosticiram rak grla, Celine se mu je povsem posvetila, leta 2000 sta v stilu pravljice 1001 noč obnovila zaobljube in tedaj sta se odločila za otroka.

8. junija 2000 sta oznanila nosečnost, ta je po težavah s spočetjem minila brez zapletov in 25. januarja 2001 sta dobila sina Rene Charlesa.

»Materinstvo je nekaj najlepšega, kar lahko ženska doživi. Šele sedaj sem popolna. Obožujem sina,« je navdušeno pripovedovala mamica in dodala, da načrtuje še en postopek medicinske pomoči pri spočetju.

Stareševstvo ji je dalo nov zagon, leta 2003 se je družina s Floride preselila v Las Vegas, podpisala je eno najdonosnejših pogodb, ki je znašala 100 milijonov dolarjev in po mega uspehu v Vegasu je prišel čas za drugega otroka. Po začetnih zapletih z zanositvijo je junija 2010 objavila, da je znova noseča z dvojčkoma.

»Vsi neuspehi in neuspeli poskusi so bili čustveno in fizično naporni, a nikoli nisem razmišljala, da bi odnehala,« je povedala leta 23.oktobra 2010, ko je s carskim rezom rodila dvojčka Eddyja in Nelsona.

»Kot svetovalec in zaupnik Celine in Reneja mi je v čast povedati, da je ob 11.11. in on 11.12. Celine rodila dva zdrava dečka,« je izjavil njen ginekolog Ronald Ackerman.

Dve tragediji v kratkem času

Sledilo je nekaj srečnih družinskih let, potem pa je udarila tragedija: januarja leta 2016 je mož celine Dion v družinskem domu v Las Vegasu umrl za posledicami raka grla, s katerim se je boril od leta 1998.

Strta Celine je v intervjuju za USA Today povedala, da je bila njegova edina želja umreti na njenih rokah. Drug šok je pevka doživela samo dva dni po smrti moža, ko je zaradi nenavadne bolezni star 59 let umrl njen brat Daniel.

Po težkem obdobju se je pevka pobrala, načrtovala spektakularno evropsko turnejo Courage World Tour, oblikovala linijo torbic in ob eni priložnosti izjavila, da po smrti moža zanjo ni več ljubezni, da pa se mora predstava nadaljevati.

Žal je vmes posegla bolezen in Celine je morala zaradi zdravstvenih težav odpovedati več koncertov svoje turneje po Evropi.

»Žal mi je, da vas moram spet vse razočarati. A čeprav se mi lomi srce, je najbolje, da vse odpovemo, dokler ne bom spet pripravljena stati na odru.

Ne bom obupala in komaj čakam, da vas spet vidim,» je tedaj na instagramu zapisala 55-letna pevka.