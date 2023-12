Glasbena zvezdnica izgublja boj, mišice je ne ubogajo več

Stanje se ji je v enem letu drastično poslabšalo. Od tega, da so ji vsakdanijk grenili krči in je bila tudi hoja že izziv zanjo, do tega, da je povsem izgubila nadzor nad mišicami, torej nad svojim telesom. Tako je zdaj sporočila Claudette Dion, sestra kanadske pevke Celine, ki je pred skoraj natanko enim letom razkrila strašno resnico. Diagnosticirali so ji neozdravljivo in skrajno redko nevrološko bolezen, sindrom toge osebe, ki povzroča otrdelost in togost v trupu in udih, kar spremljajo močni krči, bolnik pa se počasi spreminja v nekakšen človeški kip.

Duševno je zelo močna. Zaradi teh okoliščin ni padla v depresijo.

Minulo leto, vse od razkritja zlovešče diagnoze, je kanadska zvezdnica trdo garala, da bi ustavila oziroma vsaj maksimalno upočasnila napredovanje bolezni. Moč si je poskušala povrniti z redno vadbo s športnim terapevtom, kot pijanec plota se je držala vsakega nasveta ter napotka zdravnika in zdravstvenih strokovnjakov. A očitno je bilo vse zaman.

»Trdo dela, a nima več nadzora nad mišicami. Srce se mi para, saj je bila vedno zelo disciplinirana in je garala. Že najina mama ji je vedno govorila, da ji bo uspelo in bo vse naredila, kot je treba,« je o zdravstvenem stanju slavne sestre zdaj spregovorila Claudette.

Sanjajo, da bi se vrnila

»Vsi sanjamo, tako mi kot Celine, da bi se nekoč vrnila na oder. Toda v kakšnem stanju? Tega ne vemo. Tudi glasilke so namreč mišice. In srce je mišica!« Ob tej misli Claudette kar zmrazi, kako nepravično je lahko življenje. »To je bolezen, ki doleti enega na milijon! Znanstveniki še niso naredili veliko raziskav, saj bolezen ne prizadene veliko ljudi.«

Vsa njena družina drži pesti, da bi znanstveniki še dovolj hitro odkrili zdravilo ali ustrezno zdravljenje. In čeprav je upanje dokaj jalovo, to Celine ni vzelo poguma. »Duševno je zelo močna. Zaradi teh okoliščin ni padla v depresijo, njena ljubezen in veselje do življenje sta močnejša,« je še dejala Claudette.