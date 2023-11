Pevka se bori s hudo boleznijo, a ostaja optimistična

Vendarle je naredila izjemo in skupaj s sinovi obiskala hokejski dvoboj v Las Vegasu. Pevka je navijala za klub Montreal Canadiens, katerega velika oboževalka je, po tekmi pa je skupaj s sinovi Rene-Charlesom in dvojčkoma Eddyjem ter Nelsonom odšla v garderobo, kjer je pozdravila igralce in z njimi poklepetala.

"Čudovit obisk. Cela ekipa je zelo vesela, da je spoznala tebe in tvojo družino, hvala ti Celine," je na instagramu zapisala tiskovna predstavnica moštva Chantal Mashaby.

FOTO: Reuters

Celine je svojo stisko širši javnosti zaupala lani in pojasnila, da trpi za sindromom Stiff Person (SPS). Zaradi zdravja je morala prekiniti štirinajsto koncertno turnejo Courage World Tour.

Njena starejša sestra je pred časom za Hello Canada zaupala, da se družina zaradi pevkine bolezni počuti nemočna, si pa vsi prizadevajo, da bi ji po najboljših močeh olajšali stiske.

"Na vso moč se trudi, da bi okrevala. Je izjemno močna ženska."

Povzeto po portalu msn.com