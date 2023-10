Upajo, da bo princ našel svojo Pepelko

Osemnajsti rojstni dan je pomemben dogodek in velika prelomnica za vsakega mladostnika. Na ta dan postane odrasel in odgovoren zase in svoja dejanja, dobi pravice in seveda dolžnosti. Zato je običaj, da se tako pomembni dogodek zaznamuje z zabavo, družinskim kosilom ali izletom.

No, to velja za nas, navadne smrtnike, ko polnoleten postane princ, ki bo nekega dne celo vladal, pa mu starši pripravijo banket, ki mu sledi koncert. Tako je bilo tudi na praznovanju 18. rojstnega dne danskega princa Christiana, ki je trenutno drugi v vrsti za prestol, takoj za očetom princem Frederikom.

Norveška princesa Ingrid Alexandra je ves večer skrivoma pogledovala proti postavnemu princu. FOTO: Reuters

Nizozemska princesa Catharina-Amalia in belgijska princesa Elisabeth sta še samski. FOTO: Reuters

Pomemben dogodek

Dogodek so mnogi označili za kar najpomembnejšega letos, poleg celotne danske kraljeve družine pa so se ga udeležili mnogi plemiči in drugi visoki gostje z vseh koncev Evrope. Med njimi je bil denimo norveški princ Haakon, ki je Christianov krstni boter, pa njegova žena in 19-letna hči princesa Ingrid Alexandra, švedska prestolonaslednica Viktorija, njen mož in njuna 11-letna hči princesa Estelle, nizozemska kralj in kraljica ter njuni starejši hčerki princesi Alexia in Catharina-Amalia, belgijski kralj in kraljica ter prestolonaslednica princesa Elisabeth. Christian, ki velja za enega najbolj zaželenih kraljevih mladeničev, se je tako lahko na slovesni večerji, ki ji je sledila zabava s koncertom, spoznal z dekleti iz visoke družbe, vse so izjemno uglajene lepotice, ki bi jih Danci odprtih rok sprejeli za svoje bodoče kraljice.

Kljub rosnim 11 letom je bila na dogodek povabljena tudi švedska princesa Estelle. FOTO: Reuters

Za popolno navdušenje je med rojaki dan pozneje poskrbel kar danski dvor, ko je na družbenem omrežju objavil fotografijo elegantnega zlatega čeveljca z visoko peto, ki so ga menda med pospravljanjem po zabavi našli zaposleni.

»Je Pepelka sinoči pozabila čeveljc?« so podražili sledilce na družbenem omrežju in pojasnili: »Ko so povabljenci gala večerje odšli, je v palači Christiansborg ostala tale sandala. Lastnica nas lahko kadar koli kontaktira, če si jo želi nazaj.« Pod fotografijo so se usuli komentarji, ki so objavo nemudoma povezali z zgodbo o Pepelki, ki je prav tako na plesu v kraljevi palači izgubila čeveljc, princ, ki se je takrat že zagledal vanjo, pa se je odločil, da bo lastnico izgubljenega obuvala našel in se z njo poročil. Ni jih bilo malo, ki so princa Christiana pozvali, naj se odpravi na podobno misijo. Da bi našel dekle, ki je izgubilo sandalo, ter jo morda celo nekega dne vzel za ženo.

Kateri pripada? FOTO: Instagram