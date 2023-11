Neznana preteklost princese Charlene: Ni pozabila svoje velike ljubezni

Odkar se je poročila z monaškim princem Albertom, princesa Charlene, ki si je zaradi pogosto resnega obraza v javnosti prislužila naziv otožna princesa, pridno polni naslovnice takšnih in drugačnih medijev.

Pa vendarle je o njej še veliko neznanega. Zlasti, kar zadeve njene preteklosti.

Preden je postala princesa, se je ukvarjala s športom

Dandanes je res najbolj znana kot princesa, a preden je to postala, je živela zelo aktivno življenje.

Bila je plavalka in je leta 2000 nastopala na poletnih olimpijskih igrah v Sydneyju, kjer se je v disciplini štafeta 4 krat 100 metrov z ekipo uvrstila na peto mesto.

Bila je tudi model

Ni bila le običajna plavalka, izbrana je bila tudi za model za uradno predstavitev oblačil reprezentance Južne Afrike, saj je bila visoka, vitka in seveda čedna.

Poziranje pred fotografi ji sicer ni bilo v največje veselje, kajti v prvi vrsti je bila športnica. A ne glede ena to, postala je senzacija Južne Afrike in vzor mnogim drugim plavalkam.

»Čeprav po rezultatih na olimpijadi ni izstopala, je vsak rad pogledal fotografijo lepe Charlene in je imela velik vpliv na dekleta, ki so se ukvarjale z istim športom,« je v pogovoru z avtorico Arlene Prinsloo, ki je napisala knjigo Charlene, v iskanju princese povedal nekdanji športni novinar Bokkie Gerber.

Kar nekaj medalj

Ne glede na vse Charlene se je vendarle bolje znašla v vlogi plavalke kot modela. Res je, da se z olimpijade vrnila brez odličji, je pa v karieri kljub temu priplavala kar nekaj zlatih medalj.

Na svetovnem plavalnem prvenstvu leta 2002 je osvojila tri zlata odličja, tri leta prej pa naVseafriških igrah dobila tri zlate in eno srebrno medaljo.

Nezgoda na snemanju

Na snemanjih je veljala za nespretno. »Med predstavitvijo oblačil za olimpijske igre v Sydneyju so nas fotografirali ob bazenu in nenadoma se je ona, ne po svoji želji, znašla v njem.

Ker smo morali biti na snemanju suhi, se je vse skupaj zavleklo, saj se je morala posušiti,« za prej omenjeno knjigo avtorici zaupala nekdanja članica iste plavalne ekipe Mandy Loots.

Nelson Mandela ji je dal nasvet

Pokojni predsednik Južne Afrike je večini najbolj znan kot borec za rasno enakopravnost, zaradi česar si je leta 1993 prislužil Nobelovo nagrado, a za Charlene je bil veliko več kot vzornik, bil je tudi moški, ki jo je prepričal, naj nadaljuje s plavalno kariero.

Takole v knjigi piše Prinsloova: »Charlene je Mandelo prvič srečala leta 2005, ko sta se oba mudila v Londonu. Ker sta prihajala iz iste dežele, so ju seznanili in začela sta klepetati o njeni karieri.

Plavalka mu je na neki točki omenila svoje težave: od težke poškodbe ramena do kroničnih težav z želodcem in se spraševala, ali je sploh še smiselno vztrajati.

Mandela ji je zažugal, naj ne zavrže svojih potencialov in naj se vrne v bazen. Princesa je njegove besede vzela resno. Takoj po vrnitvi v Južno Afriko se je vrgla v treninge.«

So rojakinji je Mandela svetoval, naj ne obupa. FOTO: Reuters

Po zaslugi Mandele je torej nadaljevala s plavalno kariero.

Je antiteza stereotipne princese

Kljub Charlenini športni preteklosti jo večina pozna kot članico monaške knežje družine. Zato je pogosto, sploh s strani otrok, deležna vprašanja, kakšno je življenje znotraj palače.

»Odkar sem postala princesa, me veliko otrok sprašuje to. Zanima jih, kje je moja tiara ali zakaj ne nosim obleke, kakšna je moja palača,« je zaupala v intervjuju za Top Billing TV.

A čeprav so takšna vprašanja pričakovana, je dejstvo, da nikoli ni bila preveč naklonjena tradicionalni predstavi o tem, kakšna naj bi bila princesa. Nasprotno, prej se je temu upirala.

V istem intervjuju je povedala še, da je kot deklica zavzeto zavračala vse, kar bi spominjalo na princeske. Vključno z rožnatimi oblekicami in plastičnimi kronami.

»Izogibala sem se zabavam na temo princesk in nemogoče me je bilo spraviti v oblekico. Moj junak je bil Zorro. Hotela sem biti on.«

Brez dlake na jeziku o kraljevem protokolu

Kot deklica je torej zavračala vse, kar je bilo povezano s kraljičnami, kot odrasla je morala zavzeti drugačen pristop. Pred poroko z Albertom leta 2011 je bila v izjavi za Euronews vprašana, če bo kos protokolu.

Bodoča nevesta je odgovorila takole: »Mislim, da imam nekaj izkušenj, glede na to, da sem tukaj štiri leta in bila sem z Albertom na nekaj državnih sprejemih.«

Osem let kasneje je bila glede protokola manj suverena. Za publikacijo Rappot je priznala, da neredko krši pravila:

»Se zgodi, da koga narobe naslovim, da se narobe priklonim, se priklonim napačnemu ali se sploh pozabim prikloniti. Zgodilo se je, da sem med priklonom polila obleko, da mi je v bluzo padel uhan.«

Priznala je še, da sledenje protokolu ni najbolj prijazna izkušnja, na vprašanje, kaj si misli o togosti ljudi v palači, pa je izstrelila: »Res so frustrirajoči.«

Za njo naj bi bilo več kozmetičnih operacij

Z leti se je Charlene prelevila iz športnice v kraljevsko damo. Ne zgolj po obnašanju, temveč tudi po videzu. Kot plavalka je bila deležna težkih treningov, pred poroko je za Vogue povedala, da je te zmanjšala, da ne bi bila videti preveč mišičasta.

Kot bodoča nevesta je morala postati nežna in ženstvena, ne pa športno grajena. Tudi zato, da bi bila v krogu kraljevih bolje sprejeta.

V medijih pa so se pojavljala namigovanja, da je za njo kar nekaj kozmetičnih operacij. Leta 2017 so v El Paisu pisali, da se je njen videz, odkar je princesa, drastično spremenil in to ne le po naravni poti. Najbolj očitna naj bi bila sprememba nosu in dojk.

Te trditve niso nikoli bile dokazane, so pa ugibanja o princesinem videzu znova stopila v ospredje leta 2021, ko je zaradi vnetja sinusov morala pol leta ostati v Južni Afriki.

Tedaj so nekateri trdili, da gre za zaplete po plastični operaciji, kar pa je princ Albert v intervjuju za People zanikal.

Pred Albertom je imela le malo izkušenj z zmenki

Zlahka bi si predstavljali, da je imela Charlene pred Albertom kar nekaj fantov, konec koncev je bila, ko sta leta 2006 uradno naznanila zvezo, stara skoraj 28 let, lepa, visoka, priljubljena med sotekmovalci in je na potovanjih po svetu spoznala veliko zanimivih ljudi.

Kljub temu je bila preveč predana plavanju, da bi imela čas za resne zveze. Dolgi in naporni treningi so zapolnjevali večino njenih dni, kar jo je oviralo pri spoznavanju morebitnih partnerjev.

»Včasih si želim normalnega življenja, a če hoče človek v športu dosegati dobre rezultate, težko hodi na zmenke,« je leta 2001 povedala za južnoafriško izdajo revije Sports Illustrated.

Zlasti so težave predstavljala stalna potovanja: »Težko je imeti zvezo, ker mnogi ne razumejo, da moram potovati. Imela sem fante, ki so, ko sem se vrnila s tekmovanj v tujini, že imeli druga dekleta. Zato sem se malce ogradila, kajti izdaja me zelo bili.«

Nekdaj je bila predana športnica. FOTO: Rogan Ward Ward/Reuters

Tedni pred poroko so bili zanjo naporni

Potem je Charlene spoznala princa, leta 2010 je palača naznanila zaroko in začele so se priprave na poroko.

To je bilo za Charlene zelo naporno. Odraščala je v običajni družini in ni bila najbolj pripravljena na kraljevsko življenje in veliko poroko

Priča princa Alberta Chris Lavine je za The People povedal, da bi bilo veliko lažje, če bi imela skromnejšo poroko: »Zlasti za Char, ki ni bila vajena takšnih velikih dogodkov. In njuna poroka je bila VELIK dogodek.«

Govorilo se je, da je bilo zanjo velikokrat vsega preveč, pogosto je prihajalo do sporov med vsemi vpletenimi, tudi med Albertovima sestrama princesama Caroline in Stephanie, razlogov nihče ni mogel izluščiti, preprosto vsega je bilo preveč.

Nevesta, ki so jo pred oltarjem zlomile solze, pa naj bi pred poroko večkrat poskušala zbežati iz Monaka.

Njena nekdanja ekipa ni verjela, da bo zakon trajal

Princ in princesa sta se prvič srečala šest let, preden sta uradno postala par. Ona je bila osredotočena na zlato medaljo, on nanjo. Na koncu ji je osvojeno odličje podelil prav on. Kasneje jo je vprašal za zmenek.

Charlene, kot piše Arlene Prinsloo, sprva ni vedela, kako naj se na to odzove.

»Ne moreš zavrniti princa, ki te povabi na zmenek. Najbolj me je skrbelo to, da bom, če bom sprejela povabilo, šla prepozno v posteljo in bom zato na treningu utrujena. Pošalila sem se, da mora za dovoljenje vprašati trenerja Wayneja Riddina.«

In ga je, ta je dovolil Charlene, da gre lahko na zmenek, vendar nihče v ekipi tega ni jemal resno in ni verjel, da bo tekmovalka nekoč postala princesa.

Na vprašanje pisateljice, ali je mislil, da se bo zgodba odvila takole, je Riddin kasneje odgovoril: »Niti v najbolj norih sanjah.« Temu je pritrdil tudi nekdanji član plavalnega moštva Dean Price, ki je pisateljici dejal, da ni nihče verjel, da bosta postala resen par in imela družino.

Plavanje je še vedno njena velika ljubezen

Čeprav plavanja ne trenira več, ostaja zvesta svoji veliki ljubezni in v okviru svoje, drugih dobrodelnih fundaciji in različnih projektov otroke seznanja s tem športom, jih uči plavanja in predvsem ozavešča o pomenu varnega bivanja v vodi.

Plavanje ostaja njena velika ljubezen. FOTO: Abaca/reuters

Povzeto po msn.com