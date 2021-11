Neprekosljivo grozni Heidi Klum in Ariana Grande

Letošnja noč čarovnic je bila odmev lanske. Tudi letos so zvezdniške zabave ob tej najstrašnejši noči v letu odpadale kot po tekočem traku, seveda z nekaj izjemami, to pa znanih obrazov ni ustavilo, da ne bi spustili domišljije z vajeti in skrili svojih resničnih potez pod maskami in plastmi ličil ter privabljali pogledov v skrbno dodelanih kostumih.

Košarkarski zvezdnik je postal nočna mora vseh otrok.

Vstala od mrtvih

Tokrat ne na bleščečih zabavah, temveč so se v domišljenih okoljih nastavljali fotografskim objektivom in v najbolj grozljivih različicah samih sebe strašili sledilce po družabnih omrežjih. Med prvimi, ki so kar v kratkem filmčku zatulili »Buuu!«, je bila nemška manekenka, ki je znova dokazala, da je kraljica te noči groze.

Zabavi v maskah, ki jo prireja od leta 2000, se je letos zaradi divjanja virusa spet odpovedala, a ne tudi koreniti preobrazbi. »Običajno bi v nedeljo zvečer gostila vsakoletno zabavo v maskah, a letos so stvari nekoliko drugačne. Namesto tega želim biti prva, ki vam z družino zaželi varno in grozljivo noč čarovnic,« je čivknila Heidi in v sedemminutnem nastopu pokazala svojo najbolj krvavo plat.

Ariana Grande je neprepoznavna na posterju za grozljivko iz leta 1954.

V filmčku, v katerem je združila elemente kultnih grozljivk, kot so Noč živih mrtvecev, Psiho in Izganjalec hudiča, je bleda kot smrt vstala od mrtvih, deli telesa so ji odpadali, celo gostila se je z odsekanimi udi, pred kamero pa so stopili tudi njeni otroci. A to je bil šele prvi del manekenkine noči čarovnic in prva maska. Prelevila se je tudi, tedaj sicer za fotografijo na instagramu, v seksi rdečelaso mačko v mrežastih nogavicah, medtem ko se je njen možkot po zamahu s čarovniško palico spremenil v miš.

Heidi je nedvomno navdušila tudi letos, a tokrat bi ob njo na prestol kraljice preobrazbe z lahkoto posadili Ariano Grande, ki se je s pomočjo cele skupine umetnikov ličenja prelevila v sluzasto zeleno vodno pošast iz grozljivke Pošast iz črne lagune iz leta 1954. Na noč čarovnic je ljubka pevka namreč izginila pod plastmi zelene barve prek celega telesa, njen obraz, nežne roke in vitke noge je prekrivala protetična maska, ki je spominjala na polčloveka, polribo, namesto dlani pa si je omislila velikanske šape z ostrimi kremplji in plavalno kožico.

Ariana in Heidi nista edini, ki sta si dali duška. Pevec The Weeknd, za katerega se šepeče, da ljubimka z Angelino Jolie, je postal don Corleone, skoraj kopija mafijskega šefa, kot ga je v Botru upodobil Marlon Brando. Zvezdnik NBA LeBron James je svojim sledilcem na instagramu zaželel sladke sanje v podobi najhujše otroške nočne more, srhljivega Freddyja Kruegerja. Cardi B je postala seksi Morticia Addams, Paul McCartney pa si je nadel masko okostnjaka.

Pevec The Weeknd, za katerega se šepeče, da ljubimka z Angelino Jolie, je postal don Corleone.

Seveda so se v noč groze vživeli tudi tisti, ki imajo otroke. David Furnish se je, denimo, oblekel v kostum škatle čipsa Pringels in si za malce vražjega pridiha nadel še hudičeve rdeče rožičke. Družbo sta mu delala sinova Elijah in Zachary, eden kot zombijevski Al Capone, drugi pa v kostumu trenutno najbolj vroče Netflixove serije Igra lignja.