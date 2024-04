Nemogoča sprava med kraljevima bratoma: Meghan je postavila dva pogoja

Novica, da je valižanska princesa zbolela za rakom, je šokirala svetovno javnost.

Tudi princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta za njeno diagnozo izvedela šele tedaj, ko jo je Kate zaupala v čustvenem videu, kjer je med drugim povedala, da se zdravi s preventivno kemoterapijo.

Odnosi med družinama bratov so že dolgo napeti, vse se je poslabšalo tedaj, ko je princ Harry v svojih spominih očrnil svakinjo, in po besedah poznavalca dogajanja na britanskem dvoru Richarda Fitzwilliamsa Kate zaradi vsega, kar se je zgodilo, Susseškima ne more več zaupati, piše The Sun.

Si pa želi, da bi se zadeve vendarle uredile in da bi prišlo do sprave, zato sta Kate in William kmalu po razkritju novice povabila Harryja in Meghan, naj z otrokoma prideta v Veliko Britanijo, povabilo pa je nekdanja igralka zavrnila.

Poznavalec razmer Tom Quinn je zdaj za britanski The Mirror pojasnil, kaj je resničen razlog za njeno odločitev in pod kakšnimi pogoji bi vabilo sprejela ter bi lahko prišlo do sprave:

»Harry bi bil vesel, če bi zakopali sekiro. Sploh sedaj, ko je znano, kako bolna je Kate, bi rad, da se zadeve umirijo, a Meghan ostaja neomajna in je postavila dva pogoja oziroma zahtevi.

Prvi je, da bi morala začutiti iskreno ljubeznivost s strani kraljeve družine, in drugi, da se ji njeni člani opravičijo za vse, kar se je zgodilo v preteklosti.

Tako rekoč ni možnosti, da bi se to zgodilo.«

Te dni je sicer presenetila novica, da bosta Harry in Meghan sodelovala v še dveh Netflixovih serijah. Njuni oboževalci so sprva domnevali, da bosta razkrila nove informacije o kraljevi družini, kot sta storila v dokumentarcu Harry & Meghan leta 2022.

A tokrat ne bo šlo za pranje umazanega perila. Projekta v slogu resničnostnega šova bosta obravnavala druge teme.

Prvi bo osredotočen na kuhanje in zabavo, vodila ga bo Meghan, v drugem bo v središču svet profesionalnega pola, so sporočili odgovorni pri ponudniku pretočnih vsebin.