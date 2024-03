Tudi mi že težko verjamemo, da še vedno pišemo o ločitvenih postopkih nekdanjega zlatega para Angeline Jolie in Brada Pitta, ki mu mediji pravijo kar vojna rosejev. Ko bi znala ostati skupaj, bi letošnjega avgusta praznovala deseto obletnico poroke, tako je ona po dveh letih zakona, enajstih letih razmerja in šestih otrocih vložila vlogo za ločitev, vse od tedaj pa mu rada nagaja pri vsem, naj gre za delitev posesti ali pravico do videvanja otrok. Angelina s petimi otroki na premieri svojega filma leta 2021. FOTO: Profimedia Vsaj pri slednjem bo, kot kaže, vztrajala, dokler ne bosta najmlaj...