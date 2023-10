Nekdanji Severinin tast se je razgovoril o odnosu s hrvaško zvezdnico

Priljubljeni srbski pevec in nekdanji tast hrvaške pevke Severine Dragan Kojić - Keba je razkril podrobnosti o njunem razmerju in o tem, ali sta ostala v stikih tudi po ločitvi od njegovega sina Igorja Kojića.

67-letni Keba je bil gost oddaje Ami G, in na vprašanje, v kakšnem odnosu sta s Severino, je odgovoril: »Nisva v stiku, preteklost ostaja preteklost. Ne glede na to, ali se to piše ali govori, bodite prepričani, da je lepih spominov več kot slabih,« je dejal.

Severina in Igor sta bila poročena šest let, govorice o težavah pa so se začele po tem, ko ju v javnosti niso videli skupaj od leta 2020, ločitev pa je postala pravnomočna leta 2021.