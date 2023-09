Severina v solzah: »Še vedno misli, da rešujem svet« (VIDEO)

Hrvaška mega zvezdnica Severina je imela koncert v Osijeku, med občinstvom pa je bil tudi njen sin Aleksandar. Ta je na pevkinih zadnjih koncertih njena največja podpora.

»V Osijeku me ni bilo že 12 let, a kolikor vidim, se ljubezen ne le ni polegla, ampak se širi tudi na otroke tistih, ki so kot otroci prihajali na moje koncerte,« je povedala Severina. In pred izvedbo pesmi Ostavljenaje pevka zajokala.

»Naličena sem in nočem jokati,« se je pošalila s solznimi očmi. »Poleg tega je tukaj moj sin in moje srce je polno. Veste, ko je bil majhen, sem se oblekla v kostume in vprašal me je, kaj delam. Rekla sem mu, da sem Superman, on pa še vedno misli, da rešujem svet. Morda sem akcijski junak. Toda tudi akcijskemu junaku se dogajajo neumnosti,« je rekla.