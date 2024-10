Ne le z možem: s kom Kate Middleton deli posteljo

Ko gre na zasebno življenje britanskega princa Williama, njegove žene valižanske princese in njunih otrok, princa Georga, princese Charlotte in princa Louisa je jasno, da par družino postavlja na prvo mesto.

A čeprav so glavna preokupacija bodočega britanskega kralja in kraljice trije otroci, ima v njunem srcu posebno mesto še en član družine.

Tako je vsaj zaupal princ William med obiskom kolidža Duchy v grofiji Cornwall, kjer so ga pozdravili tudi ljubitelji štirinožnih prijateljev.

»Povedal je, da Orla, psička pasme koker španjel, velikokrat deli posteljo z njim in njegovo ženo,« Hello navaja izjavo ene od prisotnih, ki je zanimiv pogovor s princem povzela za radio Cornwall.

»Povsem so ga očarali moji kužki. Zanimalo ga je, kakšne pasme so, in povedal, da takšnih še nikoli ni videl,« je še zaupala oboževalka.

Kraljeva ljubljenka Orla je članica Valižanske družine od leta 2020. Tedaj je psička princesinega brata Jamesa Middletona dobila šest mladičkov, enega od njih sta vzela Kate in William.

Širši javnosti sta novega člana prvič pokazala dve leti kasneje, na rojstnodnevnem portretu princese Charlotte.

Tudi Orla je po svoje kraljevska psička, njeno ime namreč v keltščini pomeni zlata princesa. Preden je ta prišla v družino princa in princese, je bil pri hiši Lupo, prav tako koker španjel, ki je novembra 2020 odšel za mavrico in strl srca družini. Ta se je od njega poslovila na družabnih omrežjih:

»Zadnjih devet let je bil srce družine in zelo ga pogrešamo.«

Orla kraljevo družino občasno spremlja na dogodkih, je pa William nekoč zaupal še, da imajo njegovi otroci tudi morskega prašička in za The Telegraph dejal, da velikokrat pozabijo počistiti za njim ter to delo čaka njega.