Nepričakovana gesta Kate Middleton

Valižanska princesa je včeraj skupaj z možem princem Williamom nepričakovano obiskala britansko mesto Southport. Kraljevi par se je tam srečal z družinami treh žrtev napada z nožem na plesnem tečaju.

To je bil princesin prvi uradni obisk, potem ko je zaključila kemoterapijo, piše BBC. Viri blizu kraljevega para so za medije povedali, da se je odločila pridružiti možu in tako izraziti podporo in sočutje lokalni skupnosti.

Kraljevi obisk Southporta je bil načrtovan kot skromen dogodek, kjer bi princ in princesa preživljala čas z družinami žrtev in učiteljico plesa, ki je bila prisotna med napadom.

Valižanska princesa je s svojo prisotnostjo presenetila vse, saj se je letos v javnosti, potem ko je zaupala, da se zdravi za rakom, pojavila le nekajkrat.

Po zaključku kemoterapije se je začela počasi vračati k opravljanju kraljevih dolžnosti.

»Vsak, ki se zdravi s kemoterapijo, ve, da pridejo dobri in slabi dnevi. V slabih dneh se počutite slabo, utrujeno in morate počivati, v dobrih želite najbolje izkoristiti čas. Moje zdravljenje še poteka in bo trajalo še nekaj mesecev,« je po zaključku kemoterapije povedala junija letos in dodala:

»V dneh, ko se počutim dobro, se z veseljem vključujem v šolsko življenje otrok in delam svari, ki me navdajajo energijo ter optimizmom.

Učim se biti potrpežljiva. Vsak dan sprejmem takšnega, kot je, poslušam telo in si želim vzeti toliko časa, kot ga potrebujem, da bi res ozdravela,« je dodala.