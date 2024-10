Zmaga za Meghan Markle: presenetljiv nakup zakoncev Sussex

Princ Harry in Meghan Markle sta se morala lani posloviti od svojega evropskega doma Frogmore Cottage.

Daily Mail pa sedaj piše, da je par v Evropi kupil novo nepremičnino, in to kar daleč od prinčeve rodne dežele: v sončni in topli Portugalski.

Sicer nista edina člana britanske kraljeve družine, ki sta se tam odločila kupiti imetje. Harryjeva sestrična princesa Eugenia in njen mož Jack Brooksbank sta lastnika nepremičnine v luksuznem kompleksu CostaTerra Golf and Ocean Club v Melindesu južno od Lizbone.

Jack je v bistvu zaposlen v oddelku za marketing in prodajo Costa Terre in tako z Eugenio živita na relaciji Velika Britanija-Portugalska.

Ali je bila to dodatna motivacija za princa Harryja za odločitev o nakupu doma na Portugalskem se ne ve, a britanski mediji predpostavljajo, da je par z nakupom dobil pravico do tako imenovane zlate vize, s katero imata zakonca dostop do Schengenskega območja znotraj evropske unije.

To je velika prednost za Meghan Markle, ki je ameriška državljanka.

Potem ko sta se Harry in Meghan novembra 2017 zaročila, so iz palače Kensington sporočili, da bo vložila prošnjo za britansko državljanstvo, je pa tiskovni predstavnik palače potrdil, da lahko postopek traja nekaj let.

Vojvodinja je na koncu opustila namero, saj sta z možem leta 2020 manj kot dve leti po poroki zapustila državo.

Tiskovni predstavnik Susseksov je januarja lani potrdil, da je kralj Karel III. od para zahteval, naj se izseli iz koče Frogmore na posesti Windsor, ta je bila ponujena princu Andrewu.

Monarh se je za potezo odločil po izidu Harryjeve knjige spominov Spare, v katerih je kritiziral člane kraljeve družine, vključno z mačeho Camillo, bratom Williamom in njegovo ženo Kate Middleton.

Susseksa sta Frogmore kočo dobila v dar od kraljice Elizabete II. Potem, ko sta jo zapustila, sta v njen nekaj časa bivala Eugenia in Jack. Harry si je s sestrično sicer blizu.

Nekdaj kraljevi par je Portugalsko že obiskal, vojvoda in vojvodinja tam uživala na počitnicah potem, ko sta bila na igrah nepremagljivih v Nemčiji.

To je tedaj potrdil Jose Santos, vodja turistične skupnosti regije Alenteja, ki je ena od priljubljenih destinaciji slavnih oseb in kjer jim je omogočena visoka stopnja diskretnosti.