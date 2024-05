Princa Harryja in Meghan Markle moti sosedov smrad

Princ Harry in Meghan Markle sta, ko sta se odločila oditi iz kraljeve družine, kupila čudovit dvorec v Kaliforniji.

Zanj sta odštela več kot 13 milijonov evrov, skupaj z otrokoma, princem Archiejem in princeso Lilibet, živita v dvorcu s sedmimi spalnicami, 13 kopalnicami, domačo telovadnico in ogromno kuhinjo. Dvorec je opremljen v skandinavskem stilu z elementi mediteranskega.

Še bolj kot notranjost izstopa zunanjost nepremičnine z velikim bazenom, vrtom, kokošnjakom, otroško hišico …

Vendar idilično okolje neredko zmoti vonjava, ki prihaja s sosednjega posestva. Ena od negativnih plati bivanja v bolj ruralnem okolju je namreč, da človek nikoli ne ve, kaj se dogaja na sosednji farmi.

V primeru vojvode in vojvodinje Sussex je tam nasad marihuane. Ta je v 38 zveznih državah Amerike dovoljena v medicinske in v 24 v rekreativne namene, Kalifornija sodi v zadnjo skupino, kar pomeni, da lahko sosed goji dobičkonosno rastlino, ki ima močan vonj.

Seveda njen vonj ne vpliva le nanju, temveč tudi na druge slavne prebivalce okoliša, denimo Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow, Katy Perry in Orlanda Blooma.

Harry ima izkušnje …

Princ Harry je priznal, da je v mladosti eksperimentiral z drogami in da je marihuano kadil celo po prvem zmenku z Meghan leta 2016.

Potem ko sta spila nekaj pijač v klubu Soho House 76 Dean Street, je ona odšla, kajti dogovorjena je bila za večerjo. Harry se je odpravil do prijatelja. Takole se spominja v knjigi Spare:

»Pogledal me je in vprašal, kaj se je zgodilo. Nisem mu takoj povedal. Mislil sem si: Ne povej mu, ne povej mu, ne povej mu … Povedal sem mu. Podoživel sem cel zmenek in ga vprašal, kaj naj storim.

Prinesel je tekilo, prinesel je travo. Pila, kadila sva in gledala Disneyjev film.«

Vojvoda je zaupal, da je opojno rastlinico občasno užival tudi, ko se je par preselil v vilo Tylerja Perryja v Los Angeles med karanteno leta 2020.

»Ponoči, ko so vsi spali, sem hodil po hiši, preverjal okna in vrata, nato sedel na balkon in si prižgal džojnt,« piše v knjigi.

A kljub temu tudi sam najbrž ni najbolj navdušen nad vonjavami, ki obdajajo njegov dom, ugiba Hello Magazine.