Navdušena, da je postala žena: po intimni poroki naslednji mesec sledi veliko slavje (FOTO)

Millie Bobby Brown je presrečna in ponosna, da je postala žena, čeprav šteje komaj 20 let. Ko sta z možem Jakom Bongiovijem pred časom obiskala zabaviščni park, je Millie izkoristila prav vse kose oblačil, da bi z njihovo pomočjo svetu povedala, da je poročena. Na glavo si je poveznila kapo z napisom Wife of the party oziroma žena zabave, da je »ženka«, je pisalo tudi na zadnji strani njenih kratkih hlač, ker pa to ni bilo dovolj, je podoben napis krasil tudi sprednji del njene majice. Pred dnevi pa je zvezdnica razkrila, da je k svojemu dodala še možev priimek. Na snemanju novih delov kultne serije Stranger Things je na tabli pisalo njeno novo ime – Millie Bobby Brown Bongiovi.



Kmalu sem vedela, da sem našla svojo osebo.

Ker je mladenka že uveljavljena igralka, ki jo oboževalci poznajo zgolj kot Millie Bobby Brown, je sprememba mnoge presenetila, a je obenem dokazala, kako zelo ljubi svojega novega moža. Velika večina že uveljavljenih zvezdnic se namreč tudi po poroki oklepa imena, ki ga je imela pred njo, in četudi ga katera spremeni na dokumentih in se z njim predstavlja prijateljem, ni tako v javnosti in na promocijskih materialih. Jennifer Lopez je denimo po poroki na dokumentih priimek spremenila v Affleck, ustvarjala pa je še naprej kot Lopez. Tudi Jennifer Aniston ni bila v zabavni industriji nikoli znana kot Jennifer Pitt, je pa možev priimek k svojemu za tisto leto, kolikor sta bila poročena, dodala Bradova druga žena Angelina.

Kmalu še druga poroka

Millie in Jake sta si večno zvestobo obljubila maja, poroka pa je bila intimna, romantična in menda natanko takšna, kot sta si jo zaljubljenca želela. Ker pa so bili takrat na obred povabljeni le starši ženina in neveste, gospod in gospa Bongiovi za naslednji mesec načrtujeta še eno poroko, na kateri bodo lahko z njima slavili tudi vsi njuni slavni in manj slavni prijatelji, mnogi od njih, ki bodo v Ameriko prileteli iz Milliejine rodne Velike Britanije, so si menda že priskrbeli letalske vozovnice. Natančni datum druge poroke še ni znan, prav tako ne lokacija. Mladoporočenca sicer živita na ogromnem ranču v zvezni državi Georgia, kjer jima družbo dela na desetine živali, več kot dovolj prostora pa je na njuni zemlji tudi za tako veliko poroko, kot jo načrtujeta. Seveda imajo ogromno vilo, ki bi jo z veseljem posodili, tudi Jakovi starši, njegov oče ni nihče drug kot sloviti rocker Jon Bon Jovi, morda pa Millie in Jake presenetita vse in izbereta tretjo lokacijo, morda v kateri od metropol New Yorku ali Los Angelesu.

20 let je dopolnila februarja.

Če se mnogim v današnjem svetu zdi izredno nenavadno, da sta se Millie in Jake poročila tako mlada, Jake je v začetku maja dopolnil 22 let, pa je novopečena gospa Bongiovi prepričana, da leta ne igrajo nikakršne vloge. »Kmalu sem vedela, da sem našla svojo osebo, osebo, s katero želim preživeti preostanek življenja. In ko veš, ko veš globoko v srcu in duši, nima smisla čakati. Poleg tega oba prihajava iz družin, v katerih so se tudi starši poročili mladi in so še vedno skupaj, to je vse, kar poznava, in imela sva odlične zglede,« je po zaroki lanske pomladi dejala mlada Britanka.

Da starost ni ključni faktor pri poroki, se strinja tudi njen tast, ki je ljubezen svojega življenja spoznal še v srednji šoli in z njo ostal tudi po tem, ko je postal svetovna zvezda. »Bistveno je, da najdeš pravega partnerja in da skupaj rasteta. To bi bil moj nasvet, da rasteta skupaj,« je prepričan Jon Bon Jovi, ki je sicer ravno letos priznal, da je bil v zakonu vse prej kot svetnik, in da je zakonsko življenje na trenutke precej težko.

Jon Bon Jovi in Dorothea Hurley (desno) sta poročena od leta 1989. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Naj vsi vedo, da je postala »ženka«. FOTO: Instagram