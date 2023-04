Nasilnemu zvezdniku, ki je udaril in davil žensko, obračajo hrbet

Jonathan Majors je bil s filmi, kot sta Creed III in Ant-Man in Osa: Kvantomanija, vzhajajoča zvezda filmskega sveta, zdaj pa se lahko njegov polet med zvezde konča v prahu. Zaradi obtožb družinskega nasilja ga je s seznama svojih strank že črtala menedžerska agencija Entertainment 360, z njim je sodelovanje prekinila agencija za stike z javnostjo Lede Company, z modno hišo Valentino pa sta se »sporazumela«, da se kot njihov gost ne bo udeležil letošnjega zvezdniškega plesa vseh plesov Met Gala.

Izgubil je tudi že več filmskih vlog, filmska meka pa zadržuje dah, kako se bodo odločili pri studiu Marvel. Bo obdržal ali izgubil vlogo v novem filmu Maščevalci (Avengers: The Kang Dynasty), ki naj bi v kina prišel leta 2025? Njegova kariera visi na nitki, saj naj bi se oglasilo še več žensk, ki jih je zvezdnik pretepal.

Njegova domnevna žrtev naj bi sodelovala pri igralčevem filmu Ant-Man. FOTO: Press

Jonathanovo življenje se je začelo sesuvati kot hišica iz kart 25. marca, ko ga je newyorška policija strpala v pripor zaradi napada na še neimenovano žensko. Prepir, ki ga je zanetil telefon, naj bi se namreč sprevrgel v nasilje. Z dlanjo jo je tako močno udaril po obrazu, da je neznanka pristala v bolnišnici z modricami in raztrganino za ušesom, grabil jo je za roko in stiskal okoli vratu. Na sodišču se bo 8. maja tako moral zagovarjati zaradi napada, nadlegovanja in davljenja, ki pa se jim lahko pridružijo še nove obtožbe, saj naj bi njegovo nasilništvo tožilstvu naznanilo še več žensk.

Nedolžen je! Tako pa se je oglasila igralčeva odvetnica Priya Chaudhry in dejala, da marljivo zbirajo dokaze, ki ga bodo oprali krivde. Med dokazi naj bi bili posnetek nadzorne kamere iz avtomobila, kjer se je incident zgodil, »izjave voznika in drugih, ki so bili priča dogodku, ter, najpomembneje, pisna izjava njegove domnevne žrtve, ki je vse obtožbe vzela nazaj. Do vsega je prišlo, ker je doživljala čustveno krizo.«

Da bi še dodatno podčrtala nedolžnost svojega varovanca, je odvetnica objavila tudi izmenjavo telefonskih sporočil med njim in njegovo žrtvijo. »Povedala sem jim, da je vse moja krivda, ker sem ti poskušala vzeti telefon. Zagotovili so mi, da te ne bodo obtožili. Prosim, sporoči mi, da si v redu. Grozno mi, je, ker si se znašel v tej kaši. Ljubim te,« je pisala Majorsu še iz bolnišnične postelje. Le nekaj ur pozneje pa v drugem sporočilu, da sicer ve, da ima na svoji strani najboljše odvetnike, a da bo tudi sama storila vse, da se zaplet izteče v redu. »Sodniku bom povedala, da sem omedlela.« Z razkritjem te telefonske izmenjave je odvetnica želela igralca prikazati kot nedolžnega, čeprav mnogi menijo, da je s tem dosegla nasprotno.

Jonathan Majors je bil vzhajajoča zvezda. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Oglasiti se mora le ena, da zberejo pogum še druge, in klobčič se začne odvijati. Tako se je oglasil broadwayski igralec Tim Nicolai, ki je očitno vedel za Majorsovo nasilno plat: »Že vidim, da bodo že kmalu vsi pisarili, zakaj ni nihče ničesar ukrenil. A smo poskušali. Žal pa se mora oglasiti žrtev, da se kaj premakne. Grozno mi je, ker zdaj vidim, da je to nadaljeval, a sem si tudi oddahnil, da tega morda nikoli več ne bo mogel narediti. Več nas je blizu ljudem, ki jim je škodoval, a ne vem, ali si bodo upali spregovoriti.«

Zvezdnik filma Creed III naj bi svojo agresijo sproščal nad ženskami. FOTO: Press