Najskrivnostnejši hollywoodski par

Javier Bardem in Penélope Cruz sta skupaj obiskala filmski festival San Sebastian v Španiji, kjer je on prejel prestižno nagrado za življenjske dosežke in se v govoru zahvalil ženi za ljubezen ter podporo.

Čeprav svoje ljubezni nikoli nista obešala na veliki zvon, je glede na poglede, ki sta si jih namenjala, povsem jasno, da sta zaljubljena kot prvi dan.

Tako se je njuna pravljica začela

Spoznala sta se že leta 1992 na snemanju filma Jamón Jamón, Penelope in Javier pa sta par postala šele leta 2007 na snemanju filma Vicky Cristina Barcelona. Ko sta tedaj ponovno sodelovala, nista več mogla zanikati medsebojne privlačnosti.

»Med nama je bila zelo opazna kemija,« je nekoč za GQ UK povedal Javier in se pošalil:

»Mislim, da film zgovorno priča o tem. To je dokument najine strasti. Nekoč ga morava pokazati otrokoma! Predstavljajte si: "Mami, oči, kaj sta počela skupaj v filmu?" "Otroka draga, morala bi častiti ta film. Zaradi njega sta tu!"

To je bil zelo seksi film. Še vedno je.«

O njuni zvezi se je sicer šušljalo že leta 2007, a sta odnos skrivala. So pa ju paparaci odkrili med filmskim festivalom v New Yorku, ko je Penelope Jaqvierju podarila poljubček misleč, da ju nihče ne vidi.

Kasneje istega leta sta bila fotografirana na plaži na Maldivih, govorice o zvezi sta še naprej zanikala, a na koncu leta 2009 ljubezen okronala z zaroko.

Leta 2010 sta se kot par pojavila na podelitvi nagrad goya, ki velja za najbolj prestižno filmsko nagrado v Španiji, še isto leto se je razvedelo, da je Penelope noseča.

Očitno je, da svojo ljubezen raje ohranjata zase, skrivaj sta se istega leta poročila, imata dva otroka, Lea in Luno ter živita v predmestju Madrida, v Španiji, njuni rodni deželi.

Leta 2011 je Javier dobil nagrado goya za najboljšega igralca v filmu Biutiful, v govoru je nagrado posvetil svojemu sinu in ženi.

»Posvečam jo ženi in sinu, ki mi vsak dan na obraz izvabita nasmeh.«

Leta 2019 je Penelope v enem od intervjujev spregovorila o otrocih:

»Zadeva je takšna, da nikoli v intervjujih ne govorim o otrocih. Ne zanima me, če ljudje mislijo, da sem zato čudna. Ona sta zame svetinji.«

Priznanje za oba

Leta 2017 je bila premiera njunega četrtega skupnega filma Ljubiti Pabla. Film spremlja zvezo Pabla Escobarja in njegove ljubice, novinarke Virginije Vallejo med letoma 1983 in 1987 ter je za Penelope predstavljal velik izziv:

»Najtežji je bil prizor v njegovem zasebnem zaporu, ko je prišla k njemu po denar, da bi lahko pobegnila v Evropo, on pa se je od nje zelo grdo obnašal. Ta prizor me je vedno skrbel, vedela sem namreč, da bo močno vplival name in res je. Nasilneža je igral moj mož ...

Po njem sem hotela film čim prej končati. Končali smo ga v dveh tednih.«

Film je obema zakoncema prinesel nominacijo za nagrado goya:

»Ko so objavili Javierjevo ime za najboljšega igralca, sem začela kričati, a on se ni niti premaknil. Čakal je, če bodo prebrali tudi moje ime, jaz pa sem rekla, da je to le malo verjetno. Dva istočasno? Povsem nemogoče!«

»In potem so prebrali še mojega, tedaj je začel kričati on. Tako všeč mi je bil njegov odziv, saj je pričal o njegovi velikodušnosti.

Ni mogel resnično uživati, dokler ni slišal še mojega imena, « je pripovedovala Penelope, ki je letos praznovala 50. rojstni dan.