Skrivala sta ju devet let: priljubljen igralski par pokazal svoja otroka

Mila Kunis in Ashton Kutcher veljata za enega najbolj priljubljenih zvezdniških parov, med drugim sta znana po tem, da ne razkrivata, kaj se dogaja v njuni zasebnosti, piše dnevnik.hr.

Poročena sta od leta 2015 in imata devetletno hčerko Wyatt ter sedemletnega sina Dimitrija, ki sta ju do sedaj uspešno varovala pred očmi javnosti.

Sta pa prejšnji konec tedna vendarle naredila izjemo in navijala na ženski košarkarski tekmi v Los Angelesu, kjer sta skupaj z otrokoma pozirala s košarkaricami.

Mila Kunis in Asthon Kutcher s hčerko in sinom FOTO: Profimedia

Res je sicer, da so ju z otrokoma nekajkrat ujeli paparaci, se pa je tokrat zgodilo prvič, da sta ju vzela s seboj na javni dogodek.

Ljubezenska zgodba Mile in Ashtona je ena najbolj zanimivih v Hollywoodu, saj so morala preteči leta, da sta dojela, da sta kot ustvarjena drug za drugega.

Spoznala sta se leta 1998 na snemanju serije Nora sedemdeseta. Njemu je bilo tedaj 20, njej 14 let. V seriji je ona igrala Jackie Burkhart in on Michaela Kelsa, postala sta eden najbolj priljubljenih televizijskih parov.

Dejansko je bil Ashton prvi fant, ki ga je Mila v življenju poljubila, in to pred kamerami serije, šele kasneje je priznala, da je bila že takrat malo zaljubljena vanj.

Po koncu snemanja drug o drugem nista razmišljala kot o morebitnem partnerju, vsak je šel svojo pot.

Ashton se je leta 2005 poročil z Demi Moore, Mila je leta 2002 začela razmerje z Macaulayejm Culkinom in zdelo se je, da bosta tudi onadva šla pred oltar.

A leta 2012 sta oba postala samska, tedaj se je umešala usoda: Mila in Ashton sta se srečala na podelitvi zlatih globusov in se dogovorila za zmenek.

Po devetih mesecih sta že živela skupaj, ostalo je zgodovina.