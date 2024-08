Bizarna imena zvezdniških otrok

Svet slavnih in premožnih je znan tudi po ekscentričnih dejanjih in ko slavni starši poimenujejo svoje otroke, se včasih zdi, da domišljija nima meja.

V želji, da bi njihov podmladek bil edinstven in drugačen, mu zato nadenejo, milo rečeno, nenavadna imena. Nekaj takšnih je zbral portal espreso.co.rs.

Apple - Jabolko

Eno najbolj znanih neobičajnih imen je vsekakor Apple (Jabolko). Tako sta dala hčerki ime Gwyneth Paltrow in Chris Martin.

»Ime je navdihnil sadež, ki simbolizira zdravje in edinstvenost,« je izjavila Gwyneth in dodala, da je deklico tako poimenovala zaradi njene lepote in čistosti.

Pilot Inspektor - Pilot inšpektor

Še eno nenavadno ime sta izbrala igralec Jason Lee in njegova žena Beth Riesgraf. Navdih za ime Pilot inšpektorja sta dobila v pesmi skupine Grandaddy z naslovom He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot (Je preprost, ne neumen, je pilot).

Ker sta, kot sta povedala, hotela nekaj edinstvenega in nekaj, kar bi odražalo umetniško naravo sina.

Blue Ivy – Modri bršljan

Slavni par Beyonce in Jay-Z sta to ime njune najstarejše hčerke pojasnila s simboliko.

Modra barva ima za par poseben pomen, Ivy (bršljan) pa v rimski simboliki predstavlja število štiri, število, ki je prav tako pomembno v njunem življenju.

X Æ A-12 in Tehnomehanikus

Da Ilon Musk nima konvencionalnega pogleda na svet, dokazujejo njegov način življenja, njegovi izumi in imena njegovih otrok.

Vsa pričakovanja pa je presegel, ko je sina, poimenoval X Æ A-12. Ime je kombinacija matematičnih simbolov, črk in številk in odraža Muskovo navdušenje nad tehnologijo in znanostjo.

Tako kot tudi ime drugega sina s pevko Grimes, ki mu je ime Tehnomehanikus.

Rocket, Racer, Rebel, Rogue in Rhiannon- Raketa, Upornik, Odpadnik in Rianon

Slavni režiser Robert Rodriguez je šel po drugi poti in otroke poimenoval po super herojih, filmskih likih in keltski boginji. Njegovi potomci se imenujejo Raketa, Tekač, Upornik, Odpadnik in Rianon.

Lyra Antartica – Antarktična Lira

Ed Sheeran je za hčerko izbral posebno ime. Z njim se je strinjala žena Cherry Seaborn in deklico sta poimenovala Lyra Antartica.

Antarktika zaradi nepozabnega potovanja na to celino, ki sta jo zakonca obiskala leta 2019, tik preden je ona zanosila.