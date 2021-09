Nad obtožbe nasilja s fotografijami zgoraj brez

Poklicala je policijo

Po obljubi svobode je odvrgla skoraj vse. FOTO: Osebni Arhiv

Vročekrvna Britney naj bi gospodinji iz rok izbila telefon. FOTO: Andreas Rentz/Getty Images

Zaprt v kletki

Ni prvič, da se je Breatney znašla v medijih zaradi svojih psov. Komaj lani je njen sin Jayden, ki se ji je rodil iz ljubezni z nekdanjim možem Kevinom Federlinom, namreč povedal, da je enega od treh psov vzela kar pasja sprehajalka, ker naj bi ga imela zvezdnica predolgo zaprtega v kletki.

Naj si obleče majico

V središču prepira, ki naj bi privedel do nasilnega izbruha, naj bi bil pes. FOTO: Osebni Arhiv

Pred komaj dobrim tednom se je zazdelo, da bopo letih življenja pod strogo očetovo taktirko, kar je sama opisala kot ujetništvo, polno zlorab in še najbolj podobno suženjstvu, zadihala zrak svobode. Po dolgotrajnem sodnem bojevanju je pevkin očenamreč vse presenetil z odločitvijo, da bo prostovoljno odstopil z mesta njenega skrbnika, ko bo menil, da je pravi trenutek, kar pa je bilo zanjo vseeno dovolj, da je začela upati, da se ji obeta normalno življenje. A še preden bi se ta misel, ideja o svobodnem življenju brez sodnih bitk in nadzora, lahko dobro usedla, že je okoli zvezdnice spet nevihtno završalo.Ena izmed uslužbenk iz njenega gospodinjstva jo je namreč udarila z obtožbo fizičnega napada! In kot bi to ne bilo dovolj, je Britney kot po tekočem traku začela pitati svoje sledilce na instagramu s serijo polgolih fotk, na večini je le v spodnjem delu drobnih bikink, medtem ko si bujno oprsje stiska skupaj in z dlanmi prekriva le bradavičke, kar je spet sprožilo vprašanja o njenem duševnem zdravju.Pevkino (polovično) zmagoslavje na sodišču je bilo le kratko, spet je namreč na naslovnicah iz prav nič radostnih razlogov. Na začetku tega tedna naj bi se sprla z oskrbnico, Britney je hitro prekipelo in se je nad uslužbenko spravila s silo. Vse pa naj bi se začelo zaradi psička, ki ga je gospodinja odpeljala na pregled k veterinarju. Ob vrnitvi naj bi jo delodajalka zaskočila, vprašanja o zdravstvenem stanju psa pa naj bi se hitro prevesila v besedni spopad, ki je doživel vrhunec, ko je Britney gospodinji z udarcem iz rok izbila mobilni telefon. S tem je sicer ni ranila, vseeno pa je oskrbnica poklicala policijo, a že trenutek pozneje stvari vzela v svoje roke in sama odšla na policijsko postajo vložit pritožbo zaradi telesnega napada. »Gospodična Spears jo je udarila. Med incidentom ni prišlo do poškodb,« so potrdili možje postave in dodali, da je pevka zaradi obtožb trenutno v središču preiskave. Ali jo bo to tudi v resnici privedlo na sodišče, pa bodo pokazali izsledki.A če bi obveljala beseda njenega odvetnika, tudi preiskave ne bi smelo biti, saj da je to jasen, že kričeč primer iskanja pozornosti. »To ni nič drugega kot senzacionalistično krmljenje tabloidov! Obtožbe so izkrivljene in prenapihnjene, gre za njeno besedo proti besedi druge. Ni bilo ne pretepa ne poškodb. Vsak lahko koga obtoži nečesa. Tega primera niti odpreti ne bi smeli!« Pri tem pa se je pevkin odvetnikže vprašal, ali ni gospodinjina obtožba zrasla iz maščevalnosti, saj je le nekaj dni prej Britney poklicala policijo zaradi kraje na svojem domu. Kaj naj bi izginilo in ali je koga sumila, sicer ni znano, saj se je na koncu odločila, da ne želi vmešati policije. »Zaradi neke vrste kraje je poklicala policijo. A ko so možje postave prišli na njen dom, so jih varnostniki obvestili, da si je premislila in da vsaj za zdaj ne želi vložiti pritožbe. Zato nismo spisali poročila in nismo ukrepali,« je povedal policijski načelnik. So pa zato le nekaj dni pozneje prejeli klic njene oskrbnice s prijavo nasilja.Zvezdnica se na oskrbničine obtožbe ni odzvala. Vsaj z besedami ne. Namesto teh je objavila fotografijo punčke, ki kaže iztegnjen sredinec. Več kot jasno sem izrazila, kaj želim povedati, je podpisala fotko, čeprav je v resnici z njo le zamenjala serijo selfiejev, ki so med Britneyjinimi oboževalci povzročili zmedo, pri nekaterih ogorčenje pa tudi skrb za njeno zdravje. »Starši, otrokom za v šolo pripravite zdrave prigrizke! Dobri so za njihovo zdravje in duševno počutje,« je začela bombardirati s povsem nepovezanimi objavami, ki so jih spremljale fotografije, ki nimajo nikakršne zveze z ničimer. Na njih se je fotoaparatu namreč nastavljala v rdečih škornjih in spodnjem delu belih bikink, prsi tesno stiskala skupaj, jih skoraj gnetla. Pri nekaterih pozah si je med prsi stisnila vrtnico. Vmes pa obljubila, da jo bodo njeni sledilci lahko kmalu videli tudi oblečeno od glave do peta. »Kaj se dogaja?« se je vprašal eden od njih, drugi je dodal, da njen instagramski niz nima nobenega smisla. Spet tretji, da so objave precej mučne. Nekatere pa so njene občutno preveč razgaljene fotografije tudi pogrele, »obleci si že majico, mati si«.