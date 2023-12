Skrbno varovana skrivnost: priznanje Ralfa Schumacherja o bratu Michaelu

Te dni mineva deset let od tragične nesreče enega najboljši voznikov formule ena na svetu Michaela Schumacherja. Med smučanjem v francoskem resortu Meribel je 29. decembra 2013 padel in kljub čeladi utrpel hude poškodbe. V bolnišnici so ga dali v umetno komo, sledile so številne operacije, a Michael nikoli več ni bil isti. Kakšno je njegovo zdravstveno stanje, javnost pravzaprav ne ve, saj je to skrbno varovana skrivnost.

Upanje ostaja

Zdaj je njegov brat Ralf Schumacher, ki je tudi sam nekoč sedel za volanom bolida, namignil, da njegov brat po skrivnostni nesreči morebiti nikoli ne bo okreval. Po poročanju Daily Maila naj bi dejal »Ni tako. kot je bilo, kljub visokotehnološkemu zdravljenju.« A upanje zaradi nenehnega napredka medicine še ostaja.

Pogreša tistega starega Michaela

Ralf je dejal, da mu je bil legenda formule 1 več kot samo starejši brat. Lokalnim medijem je razkril, da je bil tako njegov trener kot mentor: »Naučil me je vsega o kartingu. Res je med nama sedem let razlike, ampak mi je vedno stal ob strani. Tekmovala sva skupaj, trenirala prehitevalne manevre in vse, kar je pomembno v motosportu. Imel sem se priložnost učiti od najboljšega.«

Dodal je, da pogreša tistega starega Michaela: »Življenje je včasih res nepošteno.«

Za vedno spremenjeni

Nesreča ga je zaznamovala, a hkrati doda, da je še večji pečat pustila na Michaelovih otrocih: »Tisti dan je imel ogromno smole, ta usoda pa je za vedno spremenila našo družino.«