Ganljive besede otrok Michaela Schumacherja

Legendarni voznik formule ena Michael Schumacher je pred nedavnim dopolnil 55 let.

Več kot deset let je že preteklo, odkar se je usodno ponesrečil med smučanjem v francoskem Meribelu in po nesreči ostal prikovan na posteljo, njegovi otroci pa so mu ob osebnem prazniku namenili čustvene objave na družabnih omrežjih, piše Daily Mail.

»Vse najboljše očka. Spomin na eno od naših mnogih avantur,« je ob fotografijo, na kateri je skupaj z očetom in bratom, zapisala Michaelova hči Gina.

Oče in sin s čeladami

Sin Mick je v zgodbi na instagramu objavil fotografijo njega in očeta v dirkaških oblačilih s čeladami ter zapisal:

»Vse najboljše najboljšemu očetu. Rad te imam.«

Michael Schumacher je decembra leta 2013 z družino smučal po smučišču, ki ga je dobro poznal. Odločil se je za avanturo na nezavarovanem delu, padel, se udaril v glavo in utrpel težko poškodbo možganov.

Od tedaj negibno leži na postelji, zanj ob pomoči zdravniške ekipe skrbi družina, ki upa, da bo nekoč čudežno ozdravel, podrobnosti o voznikovem stanju pa skrbno skriva pred javnostjo.