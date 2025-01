Na prodaj sloviti dom Walterja Whita iz slavne serije

Zgodovinska hiša, ki je v kultni seriji Kriva pota (Breaking Bad) postala sinonim za preobrazbo Walterja Whita iz skromnega učitelja kemije v neusmiljenega kralja metafetamina Heisenberga, je zdaj na voljo za prodajo, piše britanski The Guardian.

Za razmeroma skromno nepremičnino, ki je del mirnega predmestja v Albuquerquu v Novi Mehiki, bo kupec moral odšteti slabe štiri milijone evrov. Precej preprosta hiša v arhitekturnem slogu ranča, ki ima štiri spalnice, dve kopalnici in dvoriščni bazen, bistveno odstopa od povprečne cene nepremičnin v tej soseski, ki znaša 409.000 evrov (421.000 dolarjev).

Hiša je v lasti družine Padilla od leta 1973. Joanne Quintana, ena izmed lastnic, opisuje, kako so leta uporabe, prepletena z družinskimi spomini, postopoma zasenčili navali oboževalcev serije. »Tu je naš dom več kot pet desetletij. Tukaj smo doživeli obilo smeha, radosti in družinske topline. Zdaj pa je čas, da se poslovimo,« je dejala Quintanova.

Na malih zaslonih

Zgodba hiše se je spremenila leta 2006, ko so jo lokacijski skavti serije izbrali za snemanje pilotne epizode. Njena zunanjost in dvorišče sta postala prepoznaven dom Walterja Whita, lika, ki ga je briljantno upodobil Bryan Cranston. V vseh petih sezonah serije so kamere pogosto usmerjale pogled na vhod hiše, njen bazen in streho.

Serija Kriva pota je bila med občinstvom izjemno pozitivno sprejeta, posebno zaradi scenarija, fotografije in igre, ter velja za eno najboljših televizijskih serij vseh časov. Prejela je šestnajst emmyjev, dva zlata globusa, dve Peabodyjevi nagradi in številna druga priznanja. Kritiki so jo uvrstili ob bok znanilcem preporoda ameriške televizije na začetku 21. stoletja.