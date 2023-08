Britney Spears in Sam Asghari nič več skupaj: bal se je za svoje življenje

Pisali smo že, da se po 14 mesecih zakona razhajata problematična zvezdnica Britney Spears in njen 12 let mlajši mož Sam Asghari. A če so še nekaj dni nazaj informacije do ameriških medijev večinoma prihajale od dobro obveščenih virov ter znancev kmalu bivših zakoncev, pa se je 29-letni Sam zdaj odločil, da spregovori še sam. Kot je to že v navadi, se je oglasil prek družbenih omrežij, kjer je zapisal: »Po šestih letih ljubezni in predanega razmerja sva se z ženo odločila, da končava skupno pot. Ohranila bova ljubezen in spoštovanje drug do drugega, v življenju ji želim le najboljše. Sranje se pač zgodi. Ker nima smisla, da vas prosim za zasebnost, bom raje medije in druge ljudi prosil, da bodite prijazni.« Kljub temu da je bil Asgharijev zapis izredno miren in iz njega ni vela jeza, niti kakšno drugo negativno čustvo, pa za zaprtimi vrati menda ni tako.

Njuni prepiri so postajali vedno bolj nasilni in pogostejši, večkrat so morali posredovati celo varnostniki.

Zaposleni so jo morali snemati, ko je gola plesala po hiši. FOTO: Robert Galbraith/Reuters

Model in trener fitnesa namreč pevki menda močno zameri, ker ga je, tako pravijo tisti, ki par poznajo, prevarala z enim od zaposlenih, menda naj bi šlo za hišnega pomočnika, prav tako se mu ni zdelo primerno, da je nekega drugega zaposlenega prosila, naj so snema, ko je gola plesala po hiši. Spearsova je bila do moža menda tudi večkrat nasilna, med enim od izbruhov jeze ga je celo tako močno udarila, da je še nekaj dni naokoli hodil s podplutim očesom. Njuni prepiri so postajali vedno bolj nasilni in pogostejši, je za TMZ povedal Samov prijatelj, ki je dodal, da so večkrat morali posredovati celo njuni varnostniki.

Ni tako prijazna, kot je videti. FOTO: Reuters

Zaradi vedno bolj nepredvidljivega in nasilnega obnašanja Spearsove je začela Asgharija menda skrbeti tudi njena obsedenost z noži, ki jih je imela spravljene na različnih koncih hiše, menda zato, ker se je bala, da bi kdo vlomil in ji hotel škodovati. Skupaj z njeno paranojo, nepredvidljivostjo in nasilnimi izpadi se je bal, da bo nekega dne legel v posteljo in se ne bo več zbudil, zato je začel večkrat spati pri prijateljih in po hotelih, dokler ni imel vsega dovolj in je vložil zahtevo za razvezo.