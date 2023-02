Dve leti od smrti Đorđeta Balaševića: svoje koncerte je razprodal, a v tem slovenskem mestu je prodal le štiri vstopnice

Na današnji dan, pred dvema letoma, je umrl znani srbski kantavtor Đorđe Balašević, ki ga je oboževala vsa regija. Večni deček, panonski mornar, nikoli poraženec, je znal združiti Jugoslavijo, ko je bila ta najbolj razdeljena. Imel je redko energijo, sposobnost ganiti občinstvo, ga nasmejati, spraviti v začudenje, izraziti čustva z besedami, ki jim sicer nikoli ne bi padle na pamet. In občinstva je imel veliko. Ljudje so ga prihajali poslušat peti in govoriti, njegovi nastopi so bili največkrat razprodani, v nadaljevanju njegove kariere pa se je pred odrom zbiralo vse več generacij.

Razen v enem mestu.

Balašević je nekoč dejal, da ga je eno mesto v nekdanji Jugoslaviji še posebej strašilo. »Vedno sem imel fobije pred koncerti v Ljubljani. Na dan pred koncertom sem poklical organizatorja, koliko kart je prodanih, da vem, kaj me čaka, pa reče: 'Štiri.' ŠTIRI karte!? Sploh nisem mislil, da bom šel na koncert! Pa so mi zagotovili, da bo vse v redu, naj le pridem ... Pridem na koncert, grem na oder, v publiki pa nekaj stolov zasedenih in nekaj otrok, ki so jih pripeljali s seboj, pod odrom. Groza ... Zato me je bilo vedno strah Ljubljane,« je leta 2003 na koncertu v Ljubljani povedal Balašević. Tistega leta se je na koncertu v ljubljanskih Križankah zbralo več tisoč ljudi, Đoletu pa publika skoraj ni dovolila z odra, piše telegraf.rs.