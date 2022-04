Olivera Balašević: Ne mine dan, da ne bi potočila solze za njim

Družina slovitega srbskega kantavtorja Đorđa Balaševića bo 29. aprila, ko bi pokojni pevec praznoval rojstni dan, predstavila dopolnjeno izdajo zbirke pesmi Dodir svile Đorđa Balaševića. Ta bo obogatena z intimnimi zapisi, ki sta si jih izmenjala z ženo Olivero. Isti dan bodo predstavili tudi še eno njegovih nikdar slišanih pesmi.

»To je analogija pesmi, ki sva jih brala in poslušala sama, jih skupaj pela, se vanje zaljubljala, ob njih točila solze. Na novih straneh bodo tudi nova prozna dela, kot tudi nove pesmi, ki so bili doslej slišani samo na Ulici Jovana Cvijića 23,« je povedala Olivera, ki je februarja lani zaradi covida izgubila tako ljubljenega moža.

»Trenutki, preživeti z njim so pravzaprav desetletja ... Trenutki brez njega so oceani tišine in težko jim premagujem. A tudi na Titaniku so ostali preživeli, kako ne bi tudi na Beli ladji panonskega mornarja, mojega Đorđa? Z otroki smo pogumno sprejeli to neizogibnost. Ne mine dan, da ne bi potočila solze zanj, tako otroško, skozi smeh, ko sem spomnim življenja in odraščanja z njegovo ljubeznijo, skrbjo, duhovitostjo,« za srbsko Glorio dejala Balaševićeva vdova.