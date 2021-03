Ameriški profesor o Balaševiću: Njegova smrt je smrt Jugoslavije

Profesor Skye se na youtubu v prostem času ukvarja z glasbeno kritiko, drugače pa je velik oboževalec glasbe. Je profesor francoščine in poročen z žensko, ki prihaja iz nekdanje Jugoslavije. Ker je tudi ona velika oboževalka Balaševića, je vsako leto za njen rojstni dan na svojem kanalu spregovoril o enem izmed Balaševićevih albumov.Balaševićeva smrt ga je zelo potrla in v zadnjem videu je skušal razložiti, kaj to sploh pomeni za nekdanjo Jugoslavijo. Dejal je, da je ta zdaj tudi simbolično umrla. Nato je na kratko spregovoril o razpadu Jugoslavije, Balaševića pa primerjal z»Razpad Jugoslavije in vojna, ki se je zgodila, sta bili neuspeh človeštva. Vsi v nekdanji Jugoslaviji jokajo, tudi na Hrvaškem, ki je bila v krvavi vojni s Srbijo. Ko pa se govori o Balaševiću, se ne sovražijo, pojejo skupaj. Hrvati ga nimajo radi zato, ker je njegova mati hrvaških korenin, ampak zaradi njegove človečnosti.«