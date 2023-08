Miley Cyrus ima novega očima

Minuli konec tedna je bil pri družini Miley Cyrus v znamenju ljubezni. Po manj kot letu dni romance, ki sta jo pevkina mama Tish Cyrus in njen srčni izbranec Dominic Purcell pred komaj štirimi meseci okronala z zaroko, sta si zaljubljenca pred peščico najbližjih med intimnim ljubezenskim obredom izmenjala zaobljube večnosti. »Miley je zelo hvaležna, da je njena mama našla nekoga, ki ga ljubi z vsem srcem. Dominic njeno mamo osrečuje, zaradi njega se nenehno smeji, kar Miley navdaja s srečo. Ne bi mogla biti srečnejša zanju,« je povedal vir. To svojo radost pa je Miley želela pokazati tudi med poročno ceremonijo, saj je mami stala ob strani kot njena družica.

Dominic Purcell s srčno izvoljenko pred plakatom njegove primožene hčerke Miley Cyrus FOTO: Osebni arhiv

Lansko pomlad je pri Cyrusovih počilo. Billy Ray Cyrus in Tish, ki sta pred oltar zakorakala daljnega leta 1993, le eno leto po rojstvu njune slavne hčerke Miley, sta aprila lani namreč zagnala ločitveno kolesje. Tedaj že tretjič v 28-letnem zakonu. Prvič jima je v razmerju prekipelo po skupnih 17 letih, a sta tedaj ločitvene mline ustavila po nekaj mesecih in si spet padla v objem. Toda le za krajši čas, saj sta se sredi ločitvenega postopka spet znašla že dobri dve leti pozneje. V drugo ločitvenega postopka sicer nista ustavila, le sklenila sta si dati še eno priložnost in sta pozive sodišča enostavno ignorirala, dokler ni to samo ustavilo postopka. Zdaj, v tretje, pa sta ločitev tudi v resnici izpeljala do bridkega konca. »Nepremostljive razlike,« je ob vložitvi ločitvenih papirjev zapisala Tish in še dodala, da z Billyjem že več kot dve leti nista živela kot mož in žena.

Miley je presrečna, da je njena mama našla moškega, ki ga ljubi in jo osrečuje. FOTO: Osebni arhiv

Pet otrok

Ločitev po skoraj treh desetletjih, med katerimi se jima je rodilo pet otrok, verjetno ni bila lahka, a je ne Tish ne Billy Ray nista predolgo objokovala. Komaj sedem mesecev pozneje, novembra lani, se je Billy Ray namreč že pokazal z novo zaročenko, avstralsko pevko Firerose, ob čemer je brž zanikal govorice, da mu brzinsko zaroko, sploh tako hitro po ločitvi od Tish, otroci zamerijo. »Nikakršnih zamer ni. Vsi smo vedeli, da je bilo najinega razmerja s Tish že dolgo pred ločitvijo konec,« je dejal country pevec in dodal, da sta se s Firerose zaradi skupne ljubezni do glasbe spoznala že pred leti, ob njegovi ločitvi pa spet navezala stike. In tedaj se je med njima ukresala iskrica. Vedel je še, da se kot on tudi Tish ne zvija v srčnih bolečinah, saj je precej hitro po ločitvi našla novega moškega – a tedaj še ni želela izdati njegovega imena. »Ločitev je bila boleča, te si v resnici nihče ne želi. A si Billyja ne želi nazaj, saj se tudi ona videva z nekom. A za zdaj želi novo romanco ohranjati zasebno, vsaj tako dolgo, dokler ne bo prepričana, da je on tisti pravi.« In prepričana je bila že precej hitro, saj je svojo ljubezen z zvezdnikom serije Beg iz zapora že novembra 2022 obesila na veliki zvon – ali, kot se to počne danes, s skupno fotko na instagramu. Že aprila letos pa je nato radostno vzkliknila »Tisočkrat da!« in potrdila, da bo kmalu spet nevesta.

Billy Ray se je s pevko Firerose zaročil le sedem mesecev po ločitvi od Tish. FOTO: Osebni arhiv

Tish in Dominic sta si minuli konec tedna obljubila večnost. Poroka se je odvijala v vili z bazenom v Malibuju, na skupno plovbo pa ju je pospremila le peščica izbrancev, med katerimi so bili tudi Tishini trije najstarejši otroci; Miley, Trace in Brandi. Ta poroka pa je le prva v nizu, saj se kmalu obetata še dve svatbi v Mileyjinem družinskem krogu. Pred oltar bo namreč zakorakal tudi pevkin oče Billy Ray, čeprav z zaročeno Firerose še nista določila datuma. Nevesta pa bo že kmalu tudi Mileyjina mlajša sestra Noah, ki je junija presenetil z zaroko z oblikovalcem Pinkusom, s katerim pa tudi še nista določila datuma tega najpomembnejšega dne.

Nevesta bo kmalu tudi Noah Cyrus. FOTO: Osebni arhiv