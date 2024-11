Meghan zavrnila ponujeno pomoč, nato tarnala, da je ne marajo

Meghan Markle je že večkrat javno povedala, kako težko ji je bilo, ko se je poskušala vklopiti v britansko kraljevo družino, saj da kot Američanka ni vedela, v kaj se spušča, kraljevi pa ji menda niso bili pripravljeni pomagati. A slednje je po besedah novinarja Roberta Hardmana, ki eno najvplivnejših družin na svetu dobro pozna, o pokojni kraljici in aktualnem kralju Karlu III. je napisal tudi že več knjig, popolna laž.

»Naredili so vse, kar je bilo v njihovi moči, da bo vojvodinji pomagali, da bi ji bilo lažje v novi vlogi, a Meghan pomoči ni hotela,« je novinarju povedal eden od zaposlenih v Buckinghamski palači. »Clive Alderton, ki je zdaj osebni tajnik kralja Karla III., je rekel, da moramo to izpeljati čim boljše, ne le zavoljo Harryja, ampak vseh nadaljnjih kraljevih sinov. Po nasvete smo se obrnili tudi k poznavalcem, ki so delali za princa Charlesa, to so veliki strokovnjaki glede protokola in vsega, kar spada zraven, a vojvodinja ni nikomur zaupala in ni hotela nikakršne pomoči, niti dobronamerne nasvete je odklanjala,« je še dejal vir.

Zaposleni v palači so bili takrat zato menda povsem iz sebe, vedeli so namreč, da Meghan potrebuje pomoč, tudi Kate jo je potrebovala, ko se je poročila v kraljevo družino, pa je odraščala v Veliki Britaniji in je veliko bolje poznala kulturo, protokol in drugo, kar spada k takšnemu življenju.

Hardman se je v svoji novi knjigi o kralji Karlu III. obregnil tudi ob njegovega mlajšega sina princa Harryja, za katerega viri pravijo, da je bil od nekdaj svojeglav, da pa kljub vsemu, kar je storil družini, kralj še vedno upa, da bosta nekega dne zakrpala odnos. »Ko je bil Harry maja v Veliki Britaniji, mu je oče ponudil sobo v Buckinghamski palači, a ga je Harry zavrnil in si raje poiskal sobo v hotelu. Takrat je vztrajal, da je to zaradi varnosti, a ni ga kraja v celotnem kraljestvu, ki bi bil bolj varen in zastražen kot palača,« je novinarju povedal eden od tamkajšnjih zaposlenih.