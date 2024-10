Vojvodinja Meghan Markle se mu je zasmilila

Princ ​Harry in Meghan Markle sta bila že med zaposlenimi na dvoru znana kot izjemno težavna, in čeprav večina o Harryju ni našla slabe besede, so njegovo ženo pogosto opisovali kot nesramno, odrezavo, vzvišeno in zelo ambiciozno. Zaradi teh lastnosti, pa tudi zato, ker menda nihče od njiju ne upošteva nasvetov, pogosto pa tudi zadnji trenutek spreminjata načrte, ju je zadnje tedne zapustilo precej zaposlenih, ki so skrbeli za javno podobo zakoncev Sussex.

Mnogim se je pozneje razvezal jezik in so medijem zaupali, da je z Meghan in Harryjem težko delati, predvsem z njo, so poudarili, saj da jih je omalovaževala, zato so se je mnogi na smrt bali. Princ Harry pa menda vse to dopušča, so si bili edini zdaj že nekdanji zaposleni, ki jim je bil princ sicer veliko bolj všeč. Je pa za ameriške medije zdaj spregovoril tudi nekdanji telesni stražar Marklove, ki je za njeno varnost skrbel leta 2018, ko je še snemala serijo Nepremagljivi dvojec, a se je že pripravljala na poroko s princem.

Harry je menda povsem prijeten in večina zaposlenih ga ima rada. Foto: Bing Guan/Reuters

Kot je dejal Steve Davies, je bila Meghan takrat menda povsem prestrašena zaradi pozornosti, ki je je bila deležna kot bodoča članica kraljeve družine, saj da si česa takšnega niti v sanjah ni predstavljala. »Meghan je bila srednje uspešna igralka, ki je bila na tem, da se priženi v eno najbolj vplivnih in znanih družin na svetu. Že samo to je bilo zanjo zelo stresno, potem so bile tam še trume oboževalcev, paparaci, ki so jo spremljali na vsakem koraku, vsega tega ni bila vajena in resnično se mi je zasmilila,« je dejal Davies, ki je imel z vojvodinjo sicer povsem drugačne izkušnje kot vsi ti, ki so zaradi njenega odnosa in vedenja dali odpoved.

»Meghan se je vedno držala pravila, če ti meni izkažeš spoštovanje, ga bom jaz tebi, in jaz sem se z njo odlično razumel,« je še priznal nekdanji britanski vojak.