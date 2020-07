Meghan Markle se vrača v svet filma

7 let je igrala v Nepremagljivem dvojcu.

Preden se jeporočila s princem, je bila igralka. Večini je v spominu ostala po vlogi Rachel Zane iz serije Nepremagljivi dvojec, v kateri je nastopala kar sedem let, imela pa je tudi manjše vloge v drugih serijah, celovečernih in televizijskih filmih. Zdaj ko z možem nista več člana kraljeve družine, pa se, kot kaže, namerava vrniti v svet filma, tokrat kot producentka. Menda se že dogovarja z, avtorjem političnega romana Election Year (Volilno leto), da bi slednjega spremenili v celovečerec. Meghan naj bi za začetek bdela nad pisanjem scenarija, kaj več o projektu pa za zdaj ni znanega, saj sta Marklova in Scott že podpisala pogodbo o zaupnosti.Roman je izšel komaj na začetku junija, a ga je Meghan že prebrala in bila nad njim navdušena, menda tudi zato, ker se je poistovetila z glavno junakinjo Maverick Johnson Malone, ki si, tako kot ona, prizadeva za pravico in demokracijo. Protagonistka dobi službo pri mladi senatorki, ki je na dobri poti, da postane prva ameriška predsednica, poleg tega še najmlajša. Ljudje jo obožujejo, prav tako senatorka, dokler Maverick ne najde videoposnetka, na katerem ta nagovarja skupino ljudi v ruščini. Kmalu se izkaže, da potencialna predsednica pravzaprav dela za rusko vlado, in Maverick se odloči, da jo bo razkrinkala, naj stane, kar hoče, ter rešila Ameriko in demokracijo. Meghan je v preteklosti sicer že večkrat izrazila svoje mnenje glede politične situacije v Ameriki, rasnih in drugih neenakosti ter nestrinjanje z aktualnim predsednikom, ki ga je med drugim označila za seksista. Mnogih zato ni presenetilo, da si je za svoj prvi produkcijski projekt izbrala prav adaptacijo političnega romana, katerega glavni junakinji sta ženski.Projekta se Meghan, kot pravijo njeni prijatelji, zelo veseli, a čeprav so njene korenine pred kamero, se tja menda ne namerava vrniti. »Za zdaj je našla projekt, pri katerem se vidi kot producentka, nekega dne bo morda sedla na režiserski stol, a igrati ne namerava več,« je za britanski časnik dejal prijatelj Marklove, ki je prepričan, da bo projekt uspešen, tudi zato, ker ima Marklova veliko vplivnih prijateljev iz sveta filma, njeno ime pa je zadnja leta postalo zelo prepoznavno.