Vrnitev kitajskega velikana

Ko je administracija Donalda Trumpa spomladi 2019 ameriškim podjetjem iz varnostnih razlogov prepovedala sodelovati s Huaweiem, stvari dejansko niso kazale najbolje za telekomunikacijskega giganta, ki je bil dotlej na dobri poti, da postane največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu. Prodaja telefonov, ki niso več smeli uporabljati Googlovih storitev in aplikacij pa tudi najnovejših ameriških čipov, je močno padla, razen v domači Kitajski, kjer odsotnost Googla sploh ni bila problem, saj številne zahodnjaške aplikacije že prej niso bile dosegljive za velikim kitajskim požarnim zidom.

Huawei je lani predstavil telefon mate 60 pro, opremljen z domačim procesorjem, ki podpira tehnologijo 5G. FOTO: Huawei

Huawei je še naprej izdeloval vrhunske telefone, ki pa za Zahod niso bili več zanimivi, saj se običajni uporabniki niso želeli ubadati s tem, kako zaobiti programsko oviro in omogočiti dostop do Googlove tržnice z aplikacijami na telefonu. Zato je posebno pozornost namenil domačemu trgu, na svetovnem trgu je začel pravo ofenzivo pametnih ur in drugih netelefonskih naprav, posvečati pa se je začel tudi avtomobilskemu trgu, da o telekomunikacijskih omrežjih niti ne govorimo. Nato je lani na Kitajskem predstavil še telefon mate 60 pro, v katerem je tiktakal doma sprojektirani in izdelani procesor kirin 9000S, ki vsebuje tehnologijo 5G, ki je bila za Huaweieve telefone zaradi ameriške blokade nedostopna.

Fantastična rast dobička

Pred dnevi pa je sledilo veliko presenečenje za zahodne analitike: Huawei je objavil poslovne rezultate prvega letošnjega četrtletja, v katerih je prikazal 19,65 milijarde juanov (2,5 milijarde evrov) čistega dobička, kar je za neverjetnih 564 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki družbe so poskočili za skoraj 37 odstotkov na 178,5 milijarde juanov (23 milijard evrov). Huawei je četrtletne rezultate objavil mesec dni zatem, ko je sporočil, da je lani več kot podvojil dobiček.

Čisti dobiček je zrasel za neverjetnih 564 odstotkov.

V Huaweievem poročilu za kitajske finančne organe ni razčlenjeno, kako so delovale posamezne poslovne enote, denimo sektor za potrošniške izdelke ali oddelek za razvoj pametnih avtomobilskih komponent. Iz Huaweievega oddelka za komuniciranje so le sporočili, da so »digitalizacija, inteligenca in dekarbonizacija pomagali spodbuditi rast prihodkov. Industrija in svetovni trgi bodo ostali polni negotovosti do konca leta 2024. A kljub temu nenehno gradimo mehanizme za globalno poslovno kontinuiteto in agilno delovanje. Prepričani smo, da lahko dosežemo letne poslovne cilje in trajnostno rast.«

Pametne avtomobilske komponente so pomemben del posla.

Oživitev prodaje

Lani je Huawei zabeležil najhitrejšo rast prihodkov v minulih štirih letih. Oživitev potrošniškega segmenta in sveži dohodki iz novih projektov, kot so pametne avtomobilske komponente, pospešujejo njegovo okrevanje po ameriških sankcijah. Prodaja pametnih telefonov je z modelom mate 60 pro doživela pravi preporod, pri čemer telefon z domačo tehnologijo predstavlja simbol domoljubja in zaupanja v kitajski uspeh.

Aktualni logotip FOTO: Benoit Tessier/Reuters

Huaweiu gre v domovini dejansko tako dobro, da je po podatkih analitske družbe IDC dosegel 17-odstotni tržni delež (malce večjega ima le še Honor, ki je bil nekoč del Huaweia) in prehitel ameriški Apple oziroma iphone, ki ima trenutno 15,6-odstotni delež, kar je za 6,6 odstotka manj kot lani, medtem ko je Huawei zabeležil kar 110-odstotno rast prodaje pametnih telefonov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Postal je tudi pomembna sila na področju pametnih avtomobilov, saj je njegov sistem za pomoč voznikom na avtomobilskem salonu v Pekingu oglaševalo in uporabljalo najmanj sedem kitajskih proizvajalcev avtomobilov, pa tudi sam Huawei je s podjetjema Serem in Cherry ustanovil lastni avtomobilski znamki Aito in Luxeed.