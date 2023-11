Meghan Markle razkrila, koga je skrbela barva kože Archieja

Novinar Omid Scobie, ki je ob enem biograf Meghan Markle in princa Harryja v svoji novi knjigi Endgame trdi, da je vojvodinja v zasebnih pismih, ki jih je pošiljala kralju Karlu III., imenovala dva člana kraljeve družine, ki sta bila vključena v pogovore o barvi kože tedaj še nerojenega Archieja, piše The Independent.

Skoraj tri leta so minila, odkar sta Harry in Meghan v intervjuju z Oprah Winfrey s prstom kazala na kraljevo družino in razkrila, da so nekateri njeni člani izražali zaskrbljenost glede tega, kakšno polt bo imel njun otrok, eden od njih se je spraševal, ali ne bo morda preveč temna.

Zakonca sta tedaj povedala, da ne bosta navedla, čigave so bile te besede, so se pa seveda začela pojavljati ugibanja, kdo jih je izrekel.

Čeprav imena vključenih v te pogovore še vedno ostajajo skrivnost, je Scobie v novem delu šel korak naprej in razkriva, da je vojvodinja v zasebnih pismih kralju imenovala dva člana gospodinjstva, ki sta bila vključena v to debato.

Scobie pojasnjuje, da sta imeni znani, vendar zakoni v Veliki Britaniji preprečujejo, da bi razkrili, o kom teče beseda. Dobro jih pozna tudi Karel, edini od višjih članov kraljeve družine, ki je po intervjuju stopil v stik s snaho.

Sprva so bili mnogi prepričani, da je dvom izražal prav on, krivda je nato padla na Camillo, nekateri so šli tako daleč, da so za ugibanja okrivili Harryjevega brata, je pa kraljeva biografinja Lady Colin Campbell že pred navedbam Omida dejala, da je prepričana, da je bila glavna akterka te drame kraljičina hči, princesa Anne.

Ta je, kot je še dejala pisateljica, izrazila nemalo zaskrbljenosti v povezavi z Meghan in glede tega, kako se bo vključila v družino, je pa dodala še, da je bila konkretna pripomba vzeta iz konteksta in povsem narobe razumljena.

»Zaradi omembe različnih kultur je Harry to razumel kot polemiko o barvi kože.

Anne je izrazila zaskrbljenosti glede tega, kako se bo nekdo »takšen« vključil v monarhijo in je dejala, da s tem ne bodo nastale samo težave za kraljevo družino, temveč tudi za otroke, ki se bodo rodili v tej zvezi.«

»Harry je takoj odhitel k Meghan, ki je to razumela kot rasno vprašanje. Gre za osebo, ki išče težave tam, kjer jih ni,« je izjavila Campbellova.

Dodala je, da je Anne skrbelo, da Meghan morda ne spoštuje institucije in družine, v katero se je poročila.

»Ne gre za rasizem, je pa Anne prva Harryju dejala, naj se ne poroči s tem dekletom, saj ni primerna ne za njihovo deželo in ne za družino,« trdi biografinja.

Čeprav nikoli nista javno potrdila, kdo ju je s svojim razmišljanjem tako užalil, sta se Harry in Meghan na koncu odločila zapustiti London in se preseliti v Združene države Amerike.

Na obtožbe v omenjenem intervjuju se je tedaj odzvala tudi kraljica Elizabeta II.

»Celotna družina je z žalostjo spoznala, kakšen izziv je bilo za Harryja in Meghan preteklo leto. Vprašanja, ki sta se jih dotaknila, zlasti tista, rasne narave, so skrb vzbujajoča.

Čeprav se nekaterih dogodkov najbrž spominjamo različno, jih jemljemo zelo resno in jih bomo raziskali znotraj družine.

Harry, Meghan in Archie bodo vedno ljubljeni člani naše družine,« je pisalo v izjavi palače nekaj več kot eno leto pred kraljičino smrtjo 8. septembra 2022 na gradu Balmoral.