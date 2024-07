Pred predorom Karavanke zastoj dolg že 9 kilometrov, tudi drugod nič kaj bolje. Preverite zamude

Slovenske ceste so ta konec tedna po pričakovanjih zelo prometno obremenjene, nastajajo številni zastoji, ki vodijo v zamude.

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je na družbenem omrežjih sporočila, da bodo danes zaradi gostejšega prometa in visokih temperatur na glavnih bencinskih servisih na avtocestah do 18. ure delili vodo in izobraževalne letake. Z izobraževalnimi letaki bodo slovenske in tuje voznike opozarjali na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez alkohola.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji zaprt vozni pas. Na primorski avtocesti so zastoji med Postojno in Ljubljano na posameznih odsekih, zamuda 35 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poti Mariboru, zamuda 10 minut in pred Šentiljem proti Avstriji zamuda 20 minut.

Pred predorom Karavanke je zastoj dolg 9 kilometrov. Zaprt je izvoz Jesenice vzhod proti Avstriji. Dovoljeno je za lokalni promet proti Jesenicam in proti Kranjski Gori. Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkoma za Jesenice proti Ljubljani.

Zastoji so na cesti Koper-Šmarje-Dragonja. Na glavni cesti Tomačevo-Črnuče je zaprt desni pas proti Črnučam, okvara vozila. Cesta Kropa-Dražgoše bo zaprta med Jamnikom in odcepom za Podblico vsak dan med 7. in 16. uro, predvidoma do 31. julija. Cesta Lesce-Kamna Gorica-Lipnica bo v križišču v Lescah zaprta, do nedelje, do 20. ure.

Omejitev prometa

Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Na primorskih avtocestah in hitrih cestah ter nekaterih ostalih cestah je omejitev do 16. ure.

Na cesti Zgornji Čačič-Osilnica bodo 30 minutne popolne zapore vsak dan med 11. in 19. uro, do nedelje, 28. julija.

Cesta Novaki-Cerkno bo v Cerknem zaprta do nedelje, 28. julija, do 3. ure. Obvoz je po lokalnih cestah.