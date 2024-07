Tudi na Hrvaškem povečan promet, pred Krškim mostom je že štirikilometrski zastoj

Na hrvaških cestah, ki vodijo do turistični središč ob obali Jadranskega morja, je močno povečan promet, nastajajo tudi večkilometrski zastoji. Po podatkih hrvaškega avtokluba (HAK) je promet najbolj obremenjen na avtocesti A1 v smeri iz Zagreba proti obmorskim središčem, večkilometrska kolona se vije tudi v smeri Krškega mosta.

Na avtocesti A1 nastajajo zastoji v smeri morja med razcepoma Karlovac in Bosiljevo II ter med predorom Čelinka in razcepom Rovanjska, kjer se vozila počasi premikajo v kolonah z občasnimi zastoji. Promet je močno obremenjen tudi v obratni smeri proti Zagrebu.

Tudi na Jadranski magistrali

Zaradi povečanega prometa je občasno zaprt predor Đurmanec blizu mejnega prehoda Gruškovje v smeri Zagreba.

Po podatkih HAK je štirikilometrski zastoj nastal tudi pred Krškim mostom v smeri otoka.

Občasno nastajajo še zastoji na Jadranski magistrali v bližini letovišč, in sicer na odsekih med Crikvenico in Novim Vinodolskim, med Zadrom in Pirovcem, na odsekih med Trogirjem, Splitom in Omišem, med Baško Vodo in Makarsko ter med Dubrovnikom in Cavtatom.