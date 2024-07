Porsche v drevesa, oče in sin umrla (VIDEO)

Iz Nemčije poročajo o grozljivi prometni nesreči. Na avtocesti Dortmund - Unna sta tako v sredo zvečer umrli dve osebi, osumljenca pa so prijeli.

Porsche se je zaletel v več dreves in takoj zagorel

Posledice nesreče so strašne, na posnetku je viden okvir porscheja, medtem ko je avto popolnoma zgorel.

Policisti sumijo, da je šlo za nedovoljeno avtomobilsko dirko, voznik naj bi vozil s hitrostjo več kot 200 km/h.

Kot navaja WDR, je voznik porscheja na avtocesti v smeri Kassla izgubil oblast nad avtomobilom in zletel s ceste. Porsche se je zaletel v več dreves in takoj zagorel. Voznik in sopotnik sta bila tako opečena, da ju sprva ni bilo mogoče prepoznati. Policija je šele pozneje potrdila, da gre za moška iz Dortmunda, stara 20 in 52 let, šlo naj bi za sina in očeta.