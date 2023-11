Zamolčali velik kraljevi škandal

Avtorji serije Krona, katere šesta sezona bo na ogled od sredine novembra, priznavajo, da se enemu od najbolj odmevnih škandalov, v katerega je bila vključena angleška kraljeva družina, ne približajo niti od daleč.

Še preden so zaključni deli serije prišli pred občinstvo, so bili snovalci deležni mnogih kritik. Te so zlasti letele na prikazovanje princese Diane in njene smrti.

Nedotaknjeno pa ostaja sramotno poglavje kraljevih: škandal princa Andrewa in njegova povezava z Jeffreyjem Epsteinom, milijarderjem, obtoženim za spolne zlorabe mladoletnih.

V pogovoru za Variety je ustvarjalec serije Peter Morgan razkril, da tega ne omenjajo.

Leta 2022 je mlajši brat kralja Karla III. plačal nerazkrit znesek za poravnavo v civilni tožbi Virginije Giuffre, ki je trdila, da je imela leta 2001 kot mladoletnica z njim večkrat spolne odnose.

Andrew je vseskozi zanikal obtožbe in poravnava ni vključevala priznanja odgovornosti.

Šesta sezona Krone pokriva leta med 1997 in 2005, kar sovpada z obdobjem, ki ga je v tožbi izpostavljala Giuffrejeva.

Zaradi časovnice so povsem izključene drame okoli princa Harryja in Meghan Markle - od njunega odstopa z mest višjih članov kraljeve družine do sporov, ki so temu sledili.

Bo pa v njej prikazana, kot že rečeno, smrt princese Diane, poroka tedaj še princa Charlesa s Camillo Parker Bowles, težko spopadanje s smrtjo mame princa Williama in princa Harryja, breme, ki jima je bilo naloženo kot najstnikoma, ker sta morala odraščati vsem na očeh in začetki zveze Williama s Kate Middleton.

