Bralec ne more verjeti, koliko na Hrvaškem stane hitra hrana: cene višje kot v petični Ženevi (FOTO)

Marsikateri Slovenec se na poletni dopust odpravi na Hrvaško. Bodisi zaradi navade bodisi zaradi tega, ker mu odgovarjajo tamkajšnja klima in plaže. Lahko pa tudi zaradi vsega naštetega. Številni izmed njih pa se med dopustovanjem obregnejo ob cene hrane, ki jih tam pričakajo. Nedavno se nam je oglasil bralec Andrej, ki je bil s cenami na Hrvaškem zadovoljen, nekatere pa cene na Hrvaškem razburjajo, tako kot bralca Darka, ki se je odpravil po nakupih v večji supermarket in bil šokiran nad cenami hrane in pijače, in še enega bralca, ki se nam je oglasil danes.

Bralec Jože, ki se nam je oglasil danes, dopustuje nekje v Istri. V oči so mu padle cene v eni izmed restavracij s hitro prehrano, kjer je treba, kot je zapisal, za Hot dog s krompirčkom in pijačo plačati 14 evrov, za burger meni pa 15,50 evrov. To se mu zdi odločno preveč.

»Google pove, da so najdražji burgerji na svetu sicer v Švici, kjer big mac menu s pomfrijem in pijačo za bogate Ženevčane stane 14,30 franka oziroma približno 14,90 evra,« je zapisal in k temu pripomnil, da ima omenjena hrvaška restavracija s hitro prehrano dražje hamburgerje kot petična Ženeva.

Dodal je, da je bilo na območju, kjer se je nahajal, veliko ljudi, kljub temu pa ni bilo vrst pred kioski s hrano. Je pa zato videl veliko ljudi, med drugim tudi Slovencev, ki so bili s piknik košarami, v katerih so bile dobrote od doma.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pišite nam in pošljite fotografije.