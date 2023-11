Prestiž po meri Meghan Markle: Toliko je odštela za obleko za koncert

Meghan Markle si je za koncert Katy Perry v Las Vegasu omislila črno svetlečo obleko modne hiše Valentino, za katero je odštela več kot 6300 evrov. Opravo je dopolnila s čevlji modne znamke Louboutin za 700 evrov.

Susseksa sta bila med več tisoč glavo množico, ki se je zbrala v dvorani Resorts World Theatre, koncert sta ob Celine Dion spremljala iz VIP lože.

Vojvoda in vojvodinja, ki sta v Montecitu soseda Katy Perry in njenega zaročenca Orlanda Blooma, sta na prizorišča z letališča Santa Barbara poletela v zasebnem letalu skupaj s Cameron Diaz, njenim možem Benjijem Maddenom in igralko Zoe Saldano.

Koncerta sta se udeležila, kljub temu da je pevka, ki je bila med nastopajočimi na glasbenem spektaklu ob kronanju kralja Karla III., kritizirala vojvodinjino poročno obleko, ki jo je ta nosila maja leta 2018 na kraljevi poroki v kapeli Sv. Georga na gradu Windsor.

Na vprašanje, kaj si misli o poročni obleki Meghan je odgovorila, da bi jo morala pomeriti večkrat in da je zmagovalka Kate.

A očitno je kritika pozabljena, sicer pa Susseksa rada obiskujeta glasbene dogodke. Septembra je tako vojvodinja ob mnogo bolj resnem Harryju poplesavala na koncertu, na katerem je v sklopu turneje Renaissance v Kaliforniji nastopala Beyoncé.

Zadnjega koncerta sta se udeležila potem, ko je nekdanji urednik revije Vanity Fair napovedal kratkotrajnost njunega zakona.

Kanadčan Graydon Carter je izjavil, da je nekdanja igralka moža ovila okoli prsta, da bi dobila denar, slavo in naziv.

»Dolžino njunega zakona bi meril v letih, ne v desetletjih,« je povedal sourednik Air Maila za Sunday Times. »Harry ji je zagotovil vse, kar je hotela. Slavo, denar in naslov. Zanjo je vse manj pomemben.«

Prav tako ne verjame, da se Meghan namerava kdaj vrniti v igralske vode, z eno izjemo: »Če bi snemali resničnostno oddajo Resnične gospodinje Montecita, bi bila idealna kandidatka.«

