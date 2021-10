Med snemanjem je moškost skrival z blazino

Več let je bil noro zatrapan v Jennifer Aniston. A ko se je Jaku Gyllenhaalu uresničila želja, da se je s sloko rjavolasko lahko stiskal, poljubljal, jo božal, to ni bila uresničitev vseh njegovih sanj, bolj nočna mora pri belem dnevu. Ljubimca sta namreč postala le pred kamerami filma Pridna punca iz leta 2002. »Snemanje ljubezenskih prizorov je bilo pravo mučenje. Mučenje, a hkrati užitek, nekakšna čudna zmešnjava obojega,« je priznal zvezdnik in dodal, da je v tistih najbolj nerodnih trenutkih, ko sta se morala pred filmskimi kamerami – in snemalno ekipo – vdajati posteljnim radostim, svojo moškost zakril z blazino. Za vsak primer, če bi njegov ponos v tako tesni bližini Jennifer postal preradosten in poskočen.

Za igralca je bilo snemanje ljubezenskih prizorov z Jennifer mešanica muke in užitka.

Na velikem platnu so ljubezenski prizori lahko nadvse vročični, seksi in žgečkljivi, a narava njihovega snemanja je vse prej kot takšna. Lovljenje intime zaljubljencev na filmski trak je skrbno načrtovano, preračunano, mehanično, noben gib ni naključen, je del domišljene koreografije. Prav zaradi te »mehanične narave mi je uspelo pred njo skriti moja resnična čustva. Snemanje ljubezenskih scen je v resnici precej mučno, saj te pri tem opazuje trideset, morda celo dvakrat toliko ljudi. In to me ne vzburja.«

Podobno kot ples je tudi snemanje seksa neke vrste koreografija, »lahko se precej vživiš v dogajanje, a prostora za spontanost in improvizacijo ni. Vse je načrtovano.« Toda naj je vse še tako načrtovano in ga misel, da ga opazuje najmanj 30 parov oči, spolno ne vzdraži, Jake vendar ne bi mogel dati roke v ogenj, da bo tudi njegov ud v vseh položajih in v vseh trenutkih ob soigralki ostal ravnodušno hladen. »Še pred začetkom najbolj vročih prizorov sva dala med naju blazino. Mislim, da je bila to celo njena zamisel, kar je bilo od nje nadvse uvidevno,« čeprav naj bi bila to precej razširjena praksa, vsaj tedaj, ko sta igralca gola v horizontalnem položaju med pomečkanimi rjuhami. »Gre za preventivni ukrep.«

V karieri je dosegel ogromno, zdaj je čas za družino. FOTO: Reuters

Neuslišano ljubezen je že davno prebolel, pred tremi leti je našel srečo v objemu francoske manekenke Jeanne Cadieu, ki je v njem očitno zbudila željo po bolj ustaljenem družinskem življenju. »Vse, kar si v resnici želim, je, da bi bil dober mož in oče. Zdaj, ko sem v karieri uresničil že marsikaj, lahko sproščeno priznam, da si želim družine. Tega prej ne bi znal priznati na glas.«