Margot Robbie in njen mož sta dobila fantka, novico zamolčala pred javnostjo

Avstralska igralka Margot Robbie (34) je povila svojega prvega otroka. Zvezdnica filmov Volk z Wall Streeta in filmske uspešnice Barbie je 17. oktobra rodila dečka, nekoliko prej kot je bilo pričakovano.

Lepo novico o prihodu novorojenčka je Margot in njenemu možu, producentu Tomu Ackerleyju (34) uspelo skriti pred mediji vse do zdaj.

Margot Robbie in Tom Ackerley FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Po poročanju Daily Maila je porod potekal v najlepšem redu, več informacij pa ni znanih, saj zakonca zelo varujeta svojo zasebnost. Prijatelji in družina pravijo, da so presrečni zaradi novega družinskega člana in komaj čakajo, da vidijo, kakšne spremembe bo novi član prinesel v življenje tega slavnega para.

Želela si je biti mama

Robbie in Ackerley, ki sta se spoznala na snemanju francoske suite leta 2013, sta se tri leta pozneje poročila na zasebni slovesnosti v Avstraliji, ona pa je v intervjujih pogosto povedala, da bi se rada uresničila kot mati.

Po osmih letih zakona se ji je želja končno uresničila. Da je noseča, so izvedeli v začetku julija med počitnicami v Italiji, kjer sta z možem dopustovala ob jezeru Como. Fotografi so ju posneli na vožnjo s čolnom, medtem ko je nosila črne hlače, blazer in kratek bel top, v katerem je popolnoma razkrila svoj trebušček, poroča Slobodna Dalmacija.