Filmska Barbie bo postala mamica

Trikratna oskarjevska nominiranka in najbolje plačana igralka, ki jo je marsikdo postavil tudi na prestol najbolj seksi zvezdnice, bo mamica! Margot Robbie in njen mož Tom Ackerly, ki sta že skoraj razvpito zasebna, vesele novice sicer nista potrdila (niti je ne zanikala), a je lepo skrivnost filmske Barbie izdal njen že vidno zaobljen trebušček. V objektiv so ga ujeli paparaci, ki so zvezdniška zakonca opazili med poletnim oddihom na italijanskem jezeru Como, priljubljeni dopustniški točki slavnih in bogatih.

Zvezdnica, stara 34 let, skriva najbolj radostno novico. FOTO: Nils Jorgensen/instarimages.com

Novica o nosečnosti je bila verjetno zgolj vprašanje časa. Kajti čeprav je avstralska lepotička ob vprašanjih, kdaj bosta začela razmišljati o družini, komajda zadrževala bes, ni skrivala, da si nekoč, v prihodnosti, želi otrok. Za celo moštvo! »Želim si na kupe otrok. No, morda vseeno ne preveč. Odraščala sem v družini štirih otrok in to mi zveni kot odlično število,« je dejala pred slabim desetletjem, a v isti sapi dodala, da se v vlogi mamice še ne vidi. Ko bo namreč zakorakala na pot materinstva, bodo otroci njena prva in najpomembnejša skrb. »Če se ozrem v prihodnost, morda 20 ali 30 let naprej, vidim obilno božično družinsko večerjo, pri kateri za mizo sedi kup otrok. A to bo nekoč, nikakor še ne sedaj.«

Vprašanja, kdaj bo imela otroke, so jo razbesnela. Ne nazadnje je to njena stvar. FOTO: Warner Bros

Margot in Tom sta se spoznala pred 11 leti, bilo je 2013. na snemanju drame Francoska suita, pri kateri je Ackerly sodeloval kot pomočnik režiserja. Vse do tistega trenutka je igralko, tedaj staro komaj 23 let, že ob misli na resno razmerje oblilo. »Bila sem ultimativno samsko dekle. Že ob misli na zvezo mi je šlo na bruhanje,« ni olepševala tedanjega pogleda na razmerje in predanost. »A tedaj se je moral od nikoder pojaviti Tom. Dolgo sva bila le prijatelja, čeprav sem bila skrivaj vanj zaljubljena. A to sem poskušala zatreti, prepričana sem bila, da me nikoli ne bo ljubil.« V enem letu sta se zapletla v ljubezensko razmerje, to ju je po dveh letih, bilo je 2016., popeljalo pred oltar.

Bila sta prijatelja. Nato ljubimca. Nekoliko pozneje mož in žena ter tudi poslovna partnerja. A na starševstvo vsaj v prvih letih Margot ni bila pripravljena. »Skoraj v trenutku, ko sva se poročila, so me spraševali, kdaj bova imela otroke. To me je resnično razbesnelo. Ljudje kar sklepajo, da boš, ko se poročiš, imel otroke!« Kaj otroke, še na njunega drugega psa, ki ga je Tom po dveh letih zakonskega življenja pripeljal iz zavetišča, ni bila povsem pripravljena. »Ker sva že imela dvoletnega psa, ki se je še vedno vedel kot podivjan mladiček, sem Tomu predlagala, da bi tega drugega imela le kak teden v reji. A o tem ni želel niti slišati.« Zato se je Robbiejeva tedaj vprašala, ali je sploh pripravljena imeti otoke, ko pa sta ji že dva mlada psa preveč.