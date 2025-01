Manj kot dve leti po odmevni ločitvi: bivša žena zvezdnika zaročena

Kevin Costner in Christine Baumgartner sta se po 19. letih zakona zaradi nepremostljivih razlik ločila leta 2023. Skupaj imata tri otroke: 17-letnega Caydena, 15-letnega Hayesa in 14-letno Grace.

Kevin Costner in Christine Baumgartner z družino. FOTO: Profimedia

Še istega leta je ona začela ljubezensko razmerje z Joshom Connorjem, ki je bil njihov sosed, prav tako ločen očka treh otrok.

Odmevna ločitev se je odvijala vsem na očeh, tudi zato, ker je imela sedaj že bivša 22 let mlajša žena Costnerja visoke zahteve.

Na koncu je sodišče sklenilo, da ji mora on plačati 1,5 milijona dolarjev ter 63.000 dolarjev preživnine mesečno kar je veliko manj, kot je zahtevala ona, ki je pričakovala 240.000 preživnine in je na sodišču zatrjevala, da imajo njeni otroci luksuz v DNK-ju, s čimer je želela razveljaviti predporočno pogodbo.

Prav tako sta se bivša zakonca uspela dogovoriti glede skupnega skrbništva nad otroki.

Junija lani je Costner priznal, da je bila ločitev zanj zelo težka in da je oporo našel v otrocih:

»Grem naprej, nimam izbire. Moji otroci me gledajo, zato ne morem kar usahniti kot deteljica. Moram nadaljevati in biti to, kar sem, ter še posebej paziti, kako so oni,« je povedal za CBS Mornings.

A zdi se, da je njegova bivša že pozabila preteklost in šla naprej.

Vir je pa People namreč povedal, da jo je Connor minuli konec tedna letos zaprosil na plaži v Santa Barbari. Njuna družina in prijatelji nad tem niso presenečeni, saj sta veliko časa preživljala skupaj: »Bilo je pred dežjem in nikjer ni bilo nikogar, ko je šel on na koleno. Ona je pričakovala romantično večerjo za dva, a očitno je imel druge načrte.«

»Je zelo zaljubljena in zelo srečna,« je še zaupal vir.